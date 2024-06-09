Красиво «умирать» не захотела: почему Саша Бойкова начала играть в стерву

Начинала как чеховско-тургеневская барышня

Фигуристы группы Тутберидзе обычно максимально сдержанны в словах. Никаких провокационных признаний — только выверенный добропорядочный образ. Вряд ли на это как-то влияет сама Этери Георгиевна. Скорее, спортсмены принимают негласную оферту, поскольку к ним с момента появления в «Хрустальном» приковано удвоенное внимание, и помимо собственной репутации они отвечают и за репутацию тренера. Заголовки типа «ученик Тутберидзе выругался в миксте» вряд ли пойдут на пользу хоть кому-нибудь, и никто не будет разбираться, что матерное слово вылетело случайно, когда героя ненароком облили горячим чаем.

В общем, после ухода Бойковой/Козловского от Тамары Москвиной в группу Тутберидзе казалось, что мы потеряли перспективных ярких спикеров. Если раньше они позволяли себе проявляться хотя бы в околоспорте — бросать аккредитации, кричать «в очередь» и просто невербально демонстрировать свои амбиции, то теперь всё должно было свестись к «мы боремся сами с собой, спасибо нашим тренерам, прокатом в целом довольны, но можем лучше».

И тут Бойкова показала уникальный пример. Раз — она пришла на подкаст одна, хотя все журналисты знают, что спортивные пары везде ходят вдвоем, и отделаться от этого иногда лишнего «+1» почти невозможно. Два — она не побоялась отвечать на небанальные вопросы, где надо рассуждать и делиться личными историями. Три — рассуждения и личные истории реально прозвучали! Хотя могла бы уйти в привычный для себя автопортрет чеховско-тургеневской барышни, которая от слова «трусы» падает в обморок.

Саша ответила и на вопрос о стереотипе про тупых спортсменов, и про личные отношения в паре, и даже вспомнила курьез с чемпионата Европы в Граце, когда ей пришлось докатывать тренировку с лопнувшими по шву штанами.

Мы выходим на первую тренировку, на которой сидят все судьи, а там мировая арена, понятное дело. На первом же элементе я падаю. И такая: ну ладно. Тут мой партнер говорит: у тебя штаны на попе лопнули. А я понимаю, что это единственный раз, когда, извините, я без трусов вышла. И у меня штаны прям по шву разошлись. Александра Бойкова российская фигуристка

Самопрезентация, насаженная Москвиной

Такими вещами в фигурном катании вообще делиться не очень принято — это что-то глубоко личное, вроде рвоты перед стартом на нервах или особенностей тренировок во время менструации. Все знают, что такое бывает, но предпочитают не посвящать посторонних.

Саша Бойкова — наследница петербургской школы фигурного катания. Она каталась сначала у Олега Татаурова и Алексея Мишина, который в 2015 году отправил фактурную девочку из одиночного в парное катание. Сашу взял молодой тренер Артур Минчук, работающий у Тамары Москвиной. Так вот эту «питерскость», она же тонкость и интеллигентность, Саша всегда считала своей сильной стороной. Пока другие постили видео в стиле TikTok и фото в купальниках, она фотографировала книги и писала о прогулках по Питеру.

Но отчасти эта самопрезентация, как сейчас кажется, была насажена Саше влиянием Москвиной и окончательно сформировалась, когда в их группе обосновались Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Конкуренция между парами резко возросла, нужно было чем-то выделяться не только на льду, но и вне его. Настя Мишина — образцовая спортсменка, этакая девушка с советских плакатов — комсомолка, партизанка и активистка. И программы им с Сашей Галлямовым подбирают преимущественно в таком стиле. Не любовь и страсть, а как мужчина и женщина, друзья и деловые партнеры, рука об руку идут к светлому будущему.

Саша Бойкова на этом фоне явно хотела казаться более чувственной и декадентской. Отсюда — провокационные наряды с глубокими декольте на мероприятиях федерации, поиск стиля с ноткой сексуальности в ледовых костюмах. И, соответственно, заявка на интеллектуальность. При всем этом просто красиво «умирать» на льду, как хотел бы истинный декадент, Саша явно не желала. У нее большой внутренний запрос на победы и признание. Только вот говорить об этом вслух было как будто нельзя — в группе со всех сторон положительной Москвиной нескромно быть выскочкой. Да и на фоне относительно выдержанной Мишиной как-то некомильфо казаться стервой.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241088&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Так что Саше (как и ее партнеру Диме Козловскому) оставалось только говорить что нужно и что от них ждут. И лишь во время эмоциональных вспышек выдавать в эфир свои истинные чувства, а потом получать за это осуждение фанатского сообщества.

С переходом в группу Этери Тутберидзе, как это ни парадоксально, Саша стала смелее и более открытой. Она повзрослела, через многое прошла и дистанцировалась от когда-то своего важнейшего авторитета. Учитывая, что первый год был адаптационным, серьезные плоды этих изменений можно будет увидеть уже в следующем сезоне. Наблюдать за такой личностной трансформацией всегда интересно.