Камила Валиева анонсировала свое новое шоу про путешествия с блогершей Кариной Кросс | Источник: Sport24

В этой передаче с Дмитрием Хрусталевым спортсменка анонсировала свой будущий проект, который она планирует осуществить вместе с блогером Кариной Кросс.

Хрусталев: Камила, Карина — очень удачное сочетание имен! Честно говоря, видеть вас вместе непривычно. Что вас связывает? Карина, каким ты видом спорта занималась?

Кросс: Бокс, второй взрослый [разряд].

Хрусталев: Бокс и фигурное катание — запредельные виды спорта, конечно. Боксируешь, как будто элегантно катаешься, и какая борьба на льду происходит. Камила, а ты же наверняка уже всех блогеров знаешь, стала видосики с собой снимать, телеведущая. Ведешь какие-то мероприятия?

Валиева: Да, потихоньку. Недавно с Леоном Кемстачем вели «Петровские ассамблеи».

Хрусталев: Почему вы вместе? Расскажите, что вас связывает.

Валиева: Мы с Кариной скоро будем вести тревел-шоу, показывать различные традиции регионов нашей большой страны.

Хрусталев: У нас более 190 национальностей и народностей в стране. Грубо говоря, будете собирать фольклор, как Шурик из «Кавказской пленницы»?

Кросс: Мы будем не только собирать фольклор. Во-первых, в разных регионах очень много праздников, о которых многие вообще не знают. Будем показывать и танцы, и музыку, и спорт — все традиции объединяют. Хотим показать все красоты нашей огромной прекрасной России.

Хрусталев: То есть вы будете приезжать в семью, заходить в какой-нибудь дом и там расспрашивать про праздники?