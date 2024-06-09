Министр спорта Татарстана о школе Загитовой: «Думаю, за лето закончим проект и, возможно, до начала осени выйдем на стройку» | Источник: Sports.Ru

В 2025 году в Казани планируется открытие школы фигурного катания олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

"Все идет по дорожной карте, мы вместе с ее командой сформировали финальное ТЗ. Думаю, либо в этом, либо в следующем сезоне уже точно построим (школу). Мы реализовываем все достаточно быстро. Проект получается хороший, мобильный.

Конечно, это не супердворец, но для школы это будет хороший, функциональный дворец. С одним льдом, с тренировочными и разминочными залами. Количество помещений мы сохранили, но на два льда нужно гораздо больше денег.

Думаю, за лето закончим проект и, возможно, до начала осени выйдем на стройку. Участок зарезервирован, проблем с этой частью не будет.