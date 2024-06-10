Трусова выкинула юную суперзвезду из шоу Плющенко? Неожиданный скандал в русской фигурке | Источник: Sport24

Чаще всего премьеры новых спектаклей лидеры индустрии презентуют на новогодних праздниках. В этот период можно поставить наибольшее количество шоу и полноценно отработать премьерные гастроли в крупных городах. Однако подготовка занимает несколько месяцев — фотосеты к промо-роликам и афишам снимают сильно заранее.

В 2025-м команда Евгения Плющенко планирует дебютировать со сказкой «Спящая красавица». В главной роли, судя по всему, Александра Трусова — призер Олимпиады-2022 уже традиционно выступает в качестве хедлайнера в шоу «Ангелов». Также в списке участников числятся перешедшая под флаг Казахстана Софья Самоделкина, получившая гражданство Армении Софья Титова и скандальная звездочка Елена Костылева.

Неожиданно на съемках отсутствовала Софья Муравьева, лидер группы Плющенко на внутрироссийских соревнованиях. В соцсетях фигуристка пояснила, что не будет участвовать в шоу по независящим от нее обстоятельствам.

Незадолго до этого болельщики обратили внимание на то, что Муравьева отписалась от Трусовой и удалила все совместные фотографии. Отвечая на вопрос поклонника, девушка подтвердила, что прекратила общение с Сашей.

Еще в декабре вопрос отношений Софьи и Александры не стоял на повестке. Обе катались в шоу «Русалочка» и ничего не предвещало конфликта.

«Когда она проезжала мимо меня на четверной, я за бортик выпрыгивала, если дверка была открыта. Старались не мешать ей, а если мешали, то потом извинялись. Но потом мы подружились, Саша давала мне советы, которые мне помогали», — тепло вспоминала о совместных тренировках с русской ракетой вице-чемпионка страны.

Похоже, ситуация кардинально изменилась. Есть впечатление, что отсутствие Муравьевой может быть связано с этим конфликтом — не исключено, что Трусова на правах хедлайнера способна влиять на состав каста. Когда Александра состояла в отношениях с Марком Кондратюком, именно он аккомпанировал ей в главной роли в «Снегурочке». После расставания Марк ушел в команду Ильи Авербуха, а в спектаклях его заменил Евгений Семененко. Тогда как условная Самоделкина даже без особых достижений внутри России спокойно продолжает кататься в шоу Плющенко.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241405&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

С точки зрения действующей спортсменки, для Муравьевой это сыграет только в плюс. Все внимание Софьи будет сосредоточено исключительно на турнирах, она не будет отвлекаться на ночные репетиции и «побочные» от непосредственной карьеры мероприятия. Однако для шоу Евгения Викторовича это настоящая потеря. В рамках спектаклей Соня смотрелась гораздо лучше, чем ее сокомандницы — не зря зрители хвалили ее в образе белого лебедя. Но об уходе из «Ангелов Плющенко» речь не идет, и к сезону фигуристка продолжает готовиться под руководством олимпийского чемпиона.