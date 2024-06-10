19:25 (мск), источник: Sport24

Тарасова: «Приношу свои соболезнования Федерации фигурного катания США. Я мечтала побывать на тренировках Кэрролла»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о смерти члена Зала славы фигурного катания США и Зала славы мирового фигурного катания Фрэнка Кэрролла.

Тарасова: «Приношу свои соболезнования Федерации фигурного катания США. Я мечтала побывать на тренировках Кэрролла» | Источник: Sport24

Американский тренер ушел из жизни 9 июня в возрасте 85 лет. Он воспитал олимпийского чемпиона в мужском одиночном катании Эвана Лайпсачека, а также призеров Игр и неоднократных чемпионок мира среди женщин Линду Фратиани и Мишель Кван.

"Ох, как жаль, что Фрэнк Кэрролл ушел. Я очень расстроена потерей такого выдающегося специалиста в области нашего фигурного катания. Он работал со многими знаменитыми фигуристами. Например, все, что выиграла Кван, она выиграла вместе с ним. Как и Лайсачек. К огромному сожалению, я не была на его тренировках. Это была моя мечта — побывать на его тренировках и посмотреть, чем и как он занимается со спортсменами. Фрэнк — великий тренер, который подготовил целую россыпь звезд мирового фигурного катания.

Фрэнк был очень образованным человеком, который [многим] интересовался, хорошо знал и любил литературу и искусство. В последний раз мы встречались с ним несколько лет назад. Я приношу свои соболезнования родным Фрэнка и Федерации фигурного катания США. Потому что его уход — это огромная потеря", — приводит слова Тарасовой РИА Новости.

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