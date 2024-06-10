Тарасова: «Приношу свои соболезнования Федерации фигурного катания США. Я мечтала побывать на тренировках Кэрролла»

Американский тренер ушел из жизни 9 июня в возрасте 85 лет. Он воспитал олимпийского чемпиона в мужском одиночном катании Эвана Лайпсачека, а также призеров Игр и неоднократных чемпионок мира среди женщин Линду Фратиани и Мишель Кван.

"Ох, как жаль, что Фрэнк Кэрролл ушел. Я очень расстроена потерей такого выдающегося специалиста в области нашего фигурного катания. Он работал со многими знаменитыми фигуристами. Например, все, что выиграла Кван, она выиграла вместе с ним. Как и Лайсачек. К огромному сожалению, я не была на его тренировках. Это была моя мечта — побывать на его тренировках и посмотреть, чем и как он занимается со спортсменами. Фрэнк — великий тренер, который подготовил целую россыпь звезд мирового фигурного катания.