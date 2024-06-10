Умер великий тренер из США. Он оставил Плющенко без третьего золота Игр

Корреспондент РИА Новости Спорт — о человеке, чей ученик оставил Евгения Плющенко без золота Олимпийских игр в Ванкувере.

Судьба уберегла от смерти

Фрэнк Кэрролл прожил в фигурном катании долгую жизнь. Которая могла быть очень короткой, если бы не стечение обстоятельств. В 1960 году Кэрролл решил в 22-летнем возрасте закончить любительскую карьеру и уйти в профессионалы. А в феврале 1961 года в авиакатастрофе в Брюсселе разбилась вся сборная США, летевшая на чемпионат мира в Чехословакию. Кэрролл в это время уже выступал в шоу.

Однако через три года фигурист постепенно перешел к тренерской деятельности. Частично это было вызвано все той же трагедией в столице Бельгии — американское фигурное катание осталось не только без спортсменов, но и без тренеров. По этой причине в США в то время переехали тренировать будущие знаменитые специалисты Карло Фасси и Джон Никс, первый — из Италии, второй — из Великобритании. Подключился к возрождению фигурного катания в Америке и Кэрролл, хотя до этого успел побывать даже актером.

Первые значительные успехи на тренерском поприще пришли к Кэрроллу довольно быстро. Линда Фратиани — эту фигуристку наверняка помнит в то время наша юная восходящая звездочка, а сейчас заслуженный тренер России Елена Водорезова. Американская спортсменка, тренировавшаяся у Кэрролла, блистала в те же годы, и тоже в тинейджерском возрасте: в 16 лет она стала победительницей чемпионата мира 1977 года, а в 1979-м повторила этот успех. В 1980 году в Лейк-Плэсиде Кэрролл привел Фратиани к серебру Олимпийских игр.

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История Кван и Лайсачека

Впрочем, эта фигуристка вряд ли относится к тем, кого можно считать символом всего вида спорта. А вот другая знаменитая американка, безусловно, на такое определение тянет. Речь, конечно же, о Мишель Кван. В группу к Кэрроллу она попала в 10-летнем возрасте, а в 13 уже вошла в шестерку лучших на взрослом национальном чемпионате. Специалисты отмечали в этой артистичной фигуристке не по годам взрослое катание со сложной хореографией, что, безусловно, было заслугой ее тренера. Кэрролл не ограничивал ученицу в выборе музыкального сопровождения и тематики программ, заявляя: «Судьи хотят видеть чемпионку мира среди женщин, а не среди девочек».

Кван под руководством Кэрролла выиграла пять чемпионатов мира в период с 1996 по 2003 год, став главной соперницей для российских фигуристок Марии Бутырской и Ирины Слуцкой. Обе американку на чемпионатах мира обыгрывали — Бутырская в 1999 году, а Слуцкая в 2002-м и 2005-м. Впрочем, на последнем мировом первенстве, проходившем в Москве, Кван уже выступала без своего бессменного тренера. В 2001 году пути Кэрролла и его ученицы разошлись: в попытке выиграть золото Олимпиады Мишель решила сменить обстановку, но, как и Слуцкая, главную медаль в карьере завоевать так и не смогла.

Зато это удалось другому ученику Кэрролла — Эвану Лайсачеку. В отличие от Кван, этот фигурист попал к Кэрроллу не в детском возрасте, а вполне уже сложившимся спортсменом — в 18 лет. И с базой, которую в Эвана заложила в том числе российская тренерская школа: перед переходом к Фрэнку Лайсачека учил мастерству Виктор Николаевич Кудрявцев, наставник первого советского чемпиона мира Сергея Волкова, воспитавший олимпийского чемпиона Илью Кулика.

До Лайсачека у Кэрролла уже были успехи в мужском одиночном катании. Он привел в конце 1980-х к медалям чемпионатов мира Кристофера Боумэна, воспитал Тимоти Гейбла — одного из первых фигуристов, сделавших ставку на максимально возможное на то время количество четверных прыжков. Первый в истории четверной сальхов на соревнованиях, первая программа с тремя прыжками в четыре оборота — эти заслуги принадлежат Гейблу, и именно этот фигурист носил в конце 1990-х — начале 2000-х титул «король квадов», нынче по праву принадлежащий американцу российского происхождения Илье Малинину. Но до золота Олимпийских игр и чемпионатов мира Гейбл не добрался — вторая оценка сильно хромала. И по совокупности технического и артистического мастерства ученик Кэрролла регулярно уступал Алексею Ягудину и Евгению Плющенко.

С Лайсачеком же Кэрролл выбрал совершенно иную стратегию. Этот фигурист пришел к нему в группу ровно в то время, когда в фигурном катании ввели новую систему судейства — которая действует и поныне. Многие тренеры старой школы так и не сумели к ней адаптироваться и постепенно покинули сцену. Но не Кэрролл. Он взял четкий курс на максимальное использование преимуществ новой системы, в которой каждый элемент оценивается отдельно, и за качество исполнения начисляют бонусы. А поскольку Лайсачек стабильно квадами не владел, то упор в программах он и его тренер стали делать на идеальное исполнение тройных прыжков, вращений и дорожек шагов, чтобы получать наибольшие надбавки.

Этот путь привел Эвана к золоту Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере. Многие тогда возмущались: как это возможно, олимпийский чемпион — и без четверного? Среди недовольных, конечно, был и оставшийся вторым Евгений Плющенко, считавший, что победил он. В историю вошла фотография, где российский фигурист, забираясь на вторую ступень пьедестала, демонстративно перепрыгивает через высшую. Тренер Плющенко Алексей Мишин назвал тогда решение судей отдать золото Лайсачеку преступлением, а самих арбитров — одноглазыми циклопами, отбросившими фигурное катание на 20 лет назад.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241407&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Наследие

Но эмоции остались в прошлом, а в историю вошел Кэрролл, в 71-летнем возрасте завоевавший со своим учеником первое олимпийское золото. «Я думал, этого уже может никогда не случиться, — говорил тогда Кэрролл. — Для моей карьеры золото Эвана как украшение на торте. В мире много талантливых тренеров, намного более талантливых, чем я. Но я благодарен богу за то, что он посылал мне талантливых учеников. Причем я их не искал — они каким-то образом ко мне приходили сами». Решение же арбитров предпочесть Лайсачека Плющенко американский тренер объяснил так: «У каждого из них были и сильные стороны, и слабые. Арбитры только сложили баллы и выявили, у кого их оказалось больше».

В целом свою роль в воспитании чемпионов Кэрролл оценивал довольно скромно, о чем говорят и другие его слова. «Когда люди говорят, что я сделал Мишель Кван самой красивой фигуристкой и чемпионкой мира, а Эвана Лайсачека олимпийским чемпионом, я отвечаю: это неправда. Они сделали все это сами. У них была воля, у них была страсть, у них было мастерство. Я только направлял их и морально поддерживал. И в моменты стресса наивысшего уровня для своих учеников старался быть максимально спокойным, чтобы вселить в них уверенность».

После завоевания своей главной награды Кэрролл продолжил работать, несмотря на солидный возраст. Уже на закате тренерской карьеры он помог еще нескольким талантливым спортсменам добиться успехов на мировом уровне. Казахстанского фигуриста Дениса Тена, к сожалению, трагически ушедшего из жизни в расцвете спортивной карьеры, Кэрролл привел к двум медалям чемпионатов мира и бронзе личных соревнований Олимпийских игр в Сочи. Американка Грейси Голд стала под его руководством бронзовой медалисткой Игр-2014 в командном турнире.

Летом 2018 года Кэрролл объявил об окончании тренерской деятельности. Но из фигурного катания не ушел — продолжал консультировать коллег и их спортсменов. Ведь главная заслуга этого специалиста — он настолько глубоко знал свой вид спорта, что умел приносить успех своим ученикам и в годы, когда фигурное катание содержало в себе обязательные упражнения (так называемую школу), и при нынешней системе с начислением баллов. Именно в этом истинное величие Кэрролла, а завоеванные его учениками награды уже следствие.