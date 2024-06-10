CAS проведет слушания по распределению медалей из-за дела Валиевой 12 июня

«Важные новости олимпийского фигурного катания: в среду CAS проведет слушания по всем трем апелляциям России по допинговому делу Камилы Валиевой. Их отклонение расчистит путь к церемонии вручения золотых медалей сборной США 7 августа на Олимпийских играх в Париже», — написала Бреннан.

CAS 29 января дисквалифицировал Валиеву на четыре года начиная с 25 декабря 2021 года за нарушение антидопинговых правил, а также аннулировал ее результаты с этой даты. Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы чемпионата России. Об этом стало известно 8 февраля 2022 года — на следующий день после окончания командного турнира на Олимпиаде в Пекине, в котором победила российская сборная с Валиевой в составе.