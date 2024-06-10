19:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

CAS проведет слушания по распределению медалей из-за дела Валиевой 12 июня

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Спортивный арбитражный суд (CAS) 12 июня проведет слушания по всем трем апелляциям российской стороны по распределению медалей командного турнира фигуристов Олимпийских игр 2022 в Пекине, сообщает журналистка Кристин Бреннан в соцсети X.

CAS проведет слушания по распределению медалей из-за дела Валиевой 12 июня | Источник: Спорт РИА Новости

Ранее Бреннан заявила, что церемония награждения американских и японских фигуристов медалями за Игры-2022 пройдет 7 августа в Париже в рамках летних Олимпийских игр 2024 года.

«Важные новости олимпийского фигурного катания: в среду CAS проведет слушания по всем трем апелляциям России по допинговому делу Камилы Валиевой. Их отклонение расчистит путь к церемонии вручения золотых медалей сборной США 7 августа на Олимпийских играх в Париже», — написала Бреннан.

CAS 29 января дисквалифицировал Валиеву на четыре года начиная с 25 декабря 2021 года за нарушение антидопинговых правил, а также аннулировал ее результаты с этой даты. Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы чемпионата России. Об этом стало известно 8 февраля 2022 года — на следующий день после окончания командного турнира на Олимпиаде в Пекине, в котором победила российская сборная с Валиевой в составе.

Позднее Международный союз конькобежцев (ISU) утвердил новую тройку призеров командного турнира фигуристов. После аннулирования результатов дисквалифицированной Валиевой сборная России опустилась с первого места на третье, золото досталось американцам, серебро — японцам, канадцы остались на четвертой строчке. CAS зарегистрировал четыре апелляции на решение ISU. Первую из них подали канадские фигуристы, Федерация фигурного катания Канады (Skate Canada) и Олимпийский комитет Канады, вторую — Олимпийский комитет России, третью — Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР), четвертую — российские фигуристы.

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