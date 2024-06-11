Поцелуи с незнакомцем. Загитова и Валиева делят одного мужчину

Ну просто сказочный богатырь

Загитова и Валиева по очереди исполнят роль Людмилы в серии летних ледовых шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила». Загадочным незнакомцем и сказочным богатырем оказался серебряный призер Олимпийских игр Александр Энберт.

Энберту 35 лет, он опытный и титулованный партнер, завершивший карьеру в 2020 году. Ему не привыкать кататься в паре с первыми красавицами и популярными чемпионками. Во время своего спортивного прошлого он выступал с Катариной Гербольдт, Василисой Даванковой и Натальей Забияко. В шоу как-то играл смертельную страсть с Евгенией Медведевой-Кармен, будучи в роли Хосе. По сюжету им даже нужно было целоваться.

Будет ли любовь на льду в этот раз? Конечно, но в несколько другой форме. В классической поэме Пушкина княжну Людмилу в первую брачную ночь похищает карлик-колдун Черномор. Обезумевший от горя Руслан идет искать любимую, чтобы спасти ее от злодея. В этом трудном деле у него есть три соперника — Рогдай, Фарлаф и Ратмир, потому что князь Владимир обещает отдать дочь за того, кто вызволит ее из черноморского плена.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241407&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Соперники один за другим выбывают из гонки — Фарлаф слишком ленив, Ратмир падок на первых встречных красавиц, а Рогдай желал убить Руслана, но сам пал от его руки.

Руслану помогает добрый волшебник Финн, указывая дорогу к дворцу Черномора и открывая главный секрет — сила колдуна в его длинной бороде, и победить его можно только, отрубив бороду. На пути Руслан проходит через множество испытаний, сталкивается и с предательством — в заговоре его спящего убивает Ратмир. Но он возвращается к жизни благодаря живой воде, будит спящую колдовским сном Людмилу, а еще помогает князю Владимиру разгромить войско печенегов. В финале все счастливы, и даже Черномор не убит, а просто превратился в придворного шута, лишившись своих чар. В общем, совершить все эти подвиги во имя любви и родной земли под силу только настоящему богатырю.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241084&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Так что любовь в «Руслане и Людмиле» проходит крепкой шелковой нитью через всю историю через чувственные образы, придавая ей возвышенный смысл. И все это — на фоне драматичных сцен сражений и колдовства.

Человек в серпентарии

Внешнее попадание в образ должно быть совершенным — Александр визуально истинный богатырь, высокий, с широкими плечами и очень доброй улыбкой. К тому же еще и внимательный как партнер — не уронит, не обидит, всегда подскажет и поможет малоопытным в делах парного катания девушкам.

У Энберта есть еще одна суперсила — никто не может сказать про него ничего плохого, и другого такого человека в серпентарии фигурного катания придется поискать. Ни другие фигуристы, ни тренеры, ни бывшие партнерши. Даже журналисты знают, что Энберт всегда доброжелательный и вежливый, не бросит трубку и матом не обругает. Учитывая всю совокупность достоинств Александра, не очароваться им Алине и Камиле, чтобы потом не сравнивать с другими партнерами, может быть сложно.

И, пожалуй, главное. При всех своих достоинствах Саша Энберт еще и образцовый семьянин. Он давно счастлив в браке, вместе с женой Алесей воспитывает дочку Кристабель, и совсем скоро у них вновь будет пополнение. Алеся носит мужу пирожки с чаем на репетиции, а он встает ночами к проснувшемуся ребенку, чтобы дать любимой поспать. И — идеальная семья! Так что вся ледовая любовь — исключительно рабочее мастерство, как в театре.