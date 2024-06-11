Тарасова призналась, что больше не хочет думать о деле фигуристки Валиевой

Во вторник стало известно, что апелляция канадской стороны на решение о присуждении сборной России бронзовых медалей олимпийского командного турнира фигуристов 2022 года будет рассмотрена Спортивным арбитражным судом (CAS) 22 июля. Канадская сторона просит переместить российскую команду на четвертое место, а сборную Канады — на третье.

«Мы в деле Валиевой ничего не добились и вряд ли добьемся, все проиграли. Да, мы подали апелляцию, но больше не поднимали эти вопросы. Я не хочу про это думать, хочу думать про будущее. Я никогда про прошлое не думала, меня так учил мой папа: “Смотри вперед и думай о будущем”. Хуже, чем есть сейчас, уже не будет», — сказала Тарасова.

«И да, мы должны думать о будущем, о том, как мы будем выступать, кто будет выступать, чем мы будем побеждать, будем ли мы побеждать, какие у нас возможности, перспективы и что нам надо для этого делать, как тренироваться и сколько, какие программы ставить, прыжки учить. Вот чем мы должны заниматься. А кто у кого что отберет, это уже не наше дело», — добавила она.

29 января CAS дисквалифицировал россиянку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 30 января Международный союз конькобежцев аннулировал результаты спортсменки на Олимпийских играх 2022 года, переместив сборную России в командном турнире фигуристов с первого места на третье. В командном турнире Олимпиады первое место заняла сборная России, вторыми стали американцы, третьими — японцы, четвертыми — канадцы.

CAS 12 июня проведет слушания по апелляциям российской стороны по делу Валиевой.