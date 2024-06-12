Дата назначена: как Канада хочет отобрать медали у российских фигуристов | Источник: Спорт РИА Новости

В ходе второго дня конгресса ISU юридический советник организации Майкл Гистлинг рассказал о самых резонансных правовых делах союза за последнее время. Речь, разумеется, про командные медали Олимпийских игр 2022 года в Пекине — с одной стороны, их оспаривает Россия (нас лишили золота и отдали бронзу, но мы хотим свое назад), с другой, ставшая четвертой Канада. Которая, ну, очень хотела переместиться на третье место после дисквалификации Камилы Валиевой, но как-то пока не срослось.

По словам Гистлинга, российскую апелляцию Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит «сегодня ночью по времени Лас-Вегаса». Имеется в виду, конечно, 12 июня — просто для делегатов, находящихся сейчас в США, североамериканское время куда важнее. А вот канадскую — значительно позже:

«Точная дата слушаний еще не была назначена, но вчера CAS предложил провести слушания по этой апелляции 22 июля, — сказал Гистлинг. — Мы с уважением относимся к этому предложению, но все же надеемся, что все пройдет до начала летних Олимпийских игр в Париже».

Почти наверняка ISU хотел более раннюю дату именно по канадской апелляции. Ведь ранее сообщалось, что МОК и ISU планируют провести церемонию награждения командными медалями (напомним, ни одна из стран-участниц их до сих пор в глаза не видела) 7 августа — в ходе летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. И с учетом того, что после слушаний CAS принимает решения в среднем недели по 2, велики шансы, что вопрос бронзы к моменту церемонии так и останется подвешенным.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241088&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Но почему актуальна именно бронза? Да потому что по золоту, по словами Гистлинга, «все логично» — по крайней мере, для ISU. Совету организации хватило объяснений всех сторон, чтобы лишить нас первого места и отдать третье — соломоново, надо сказать, решение, если учитывать что по законам той самой логики, на которую ссылаются юристы ISU, мы должны были откатиться на четвертую позицию. Ведь если вы дисквалифицируете Валиеву, вы вместе с тем и отбираете у России все набранные ею очки. И оставшихся для бронзы никак не хватит.

Именно на такую логику, судя по всему, и будет уповать Канада в CAS. А нам, судя по всему, в собственной логике отказано априори — дескать, и так уже вам дали больше, чем вы того заслуживаете, куда вы вообще лезете? Вероятно, именно поэтому задолго и до дат слушаний, и до конгресса ISU было объявлено, что в Париже будут награждаться золотые (США) и серебряные (Япония) призеры пекинского командника, а по бронзе — тишина.

Потому что бронза, видимо, пока что принадлежит не тем, кому надо. В этой связи очень сложно предсказать итог слушаний в CAS по канадской апелляции, ведь, с одной стороны, мы действительно порой сталкиваемся с предвзятым отношением к нашим спортсменам на фоне объективных и не очень факторов. А с другой, сам по себе регламент олимпийского командного турнира по фигурному катанию дает такой простор для творчества, что просто закачаешься. Там не прописаны ни правила тай-брейка, ни разрешение спорных ситуаций в плане того же антидопинга. Там нет, в сущности, вообще ничего, кроме базовых положений по отбору на него и по тому, сколько очков получает команда за то или иное выступление.

Поэтому при большом желании CAS легко может удовлетворить канадскую апелляцию, сославшись на решето в регламенте ISU, а также на ту самую логику. И что самое обидное, с юридической точки зрения они даже будут в чем-то правы. При этом ISU в этой ситуации выйдет из воды поразительно сухим — «мы пытались вам помочь хоть чем-то, но вы же знаете, этот CAS…».