Елизавета Туктамышева: «Не хотелось бы, чтобы сложность программ падала. Не понимаю, зачем убирать каскад — все справлялись, прыгали» | Источник: Sports.Ru

"Не хотелось бы, чтобы сложность программ падала. Поэтому я точно против того, чтобы убирать один из каскадов в произвольной программе, как сейчас планируют.

Мне всегда интересно смотреть выступление, когда я не знаю точно — справится спортсмен или нет. Поэтому я так и люблю мужское катание — там никогда не предсказать, что будет.

Хотя не скрою, иногда упрощение правил бывает удобным. Например, когда комбинацию прыжков приравняли к каскаду — это было для меня только в плюс, я обожаю каскады с двойным акселем.

Я пока не совсем понимаю, зачем убирать каскад. Все справлялись, прыгали. Чтобы повысить художественность? Но ведь когда каталась, например, Каролина Костнер, было все — и выразительность, и прыжки.

При желании компонентность и музыкальность можно отлично сочетать с семью прыжковыми элементами. А если кто-то не справляется с этим, то не думаю, что резко получится при шести прыжках", — написала Елизавета Туктамышева в своем блоге на Sports.