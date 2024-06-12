10:57 (мск), источник: Sports.Ru

Елизавета Туктамышева: «Если убрать запрет на сальто, то многие на него пойдут. И никого им будет уже не удивить, уникальность пропадет»

"Некоторые спортсмены делают сальто после произвольных программ, так что физически, видимо, это не очень затратный элемент.

Елизавета Туктамышева: «Если убрать запрет на сальто, то многие на него пойдут. И никого им будет уже не удивить, уникальность пропадет» | Источник: Sports.Ru

Но было много прецедентов, когда фигурист учил сальто и ломал что-то: руку, плечо. Это все-таки положение вниз головой, один момент, что-то не так сделал, испугался, потерял концентрацию, — и ты можешь получить травму.

Когда учишь четверные, процесс идет постепенно, под присмотром тренера. Конечно, и сальто никто сразу не идет прыгать, но были случаи, когда люди получали действительно серьезные травмы.

Сальто поэтому и считается опасным — концентрация должна быть на пределе. Наверное, когда фигурист постоянно прыгает его, все происходит на автомате, но весь риск приходится на процесс обучения.

Всегда зрелищно, когда фигуристы выполняют подобные трюки. Но в то же время, если убрать запрет, то многие пойдут на сальто — и никого им будет уже не удивить, уникальность пропадет.

И если понижать стоимость сложных прыжков, то мотивации их делать у фигуристов не будет, и тут уже никаким сальто внимание зрителей не удержать", — написала чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева в своем блоге на Sports.

«Не надо так часто менять правила, фигуристам нужна свобода». Манифест Лизы Туктамышевой.

Читайте также от «Sports»
Синнер и Калинская – новый теннисный роман! Их раскрыли, увеличив фото телефона
Она участвовала в «Мисс Австралии», а теперь хочет стать первой женщиной-тренером в Евролиге
Пеп покинет «Сити» следующим летом – так пишут в Англии. Правда?
Россия поднялась на второе место в мировом рейтинге. Как это возможно, если она нигде не играет?
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь