Россия борется за золото Олимпиады в фигурке после бана Валиевой. Но русский чемпион мира нарушил правила

Время идет, а последствия дела Камилы Валиевой продолжают оставаться в топе фигурных новостей. Так, на днях стало известно, что спортсменка получила разрешение выступать в шоу Татьяны Навки, первый выход на лед после решения суда состоится в июле. Но если с судьбой Камилы более-менее все понятно, то участь олимпийского командника продолжала и продолжает оставаться в подвешенном состоянии.

На данный момент тройка призеров выглядит так: США, Япония, Россия.

Из нашей копилки просто вычли 20 очков, принесенных Валиевой. Канадцы, которые в обновленном протоколе проиграли нам всего 1 пункт, стали настаивать, что раз у Камилы вычли, надо и добавить другим — тогда у Мадлен Скизас было бы на два очка больше, что позволило бы им обойти Россию. Североамериканцы обратились в CAS, вместе с этим Арбитраж зарегистрировал еще три апелляции — от ОКР, ФФККР и непосредственно участников командника: наша сторона стремилась все-таки сохранить золото, канадцы же пытались урвать бронзу.

CAS объединил все российские апелляции в одну и вчера провел слушания — благодаря Александру Галлямову стало известно, что в процессе приняли участие почти все те, кто выходил на пекинский лед (кроме Виктории Синициной). Ранее она рассказала СМИ, что Никита Кацалапов будет произносить речь в суде от «всех нас», то есть участников командника.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241084&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Бывший российский конькобежец, а ныне журналист и правозащитник Сергей Лисин отметил, что выкладывание такого поста — мягко говоря, не слишком обдуманный шаг. А также дал прогноз на финальную тройку после всех судебных разбирательств.