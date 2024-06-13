Россия борется за золото Олимпиады в фигурке после бана Валиевой. Но русский чемпион мира нарушил правила
Что происходит сейчас.
Что происходит сейчас.
Время идет, а последствия дела Камилы Валиевой продолжают оставаться в топе фигурных новостей. Так, на днях стало известно, что спортсменка получила разрешение выступать в шоу Татьяны Навки, первый выход на лед после решения суда состоится в июле. Но если с судьбой Камилы более-менее все понятно, то участь олимпийского командника продолжала и продолжает оставаться в подвешенном состоянии.
На данный момент тройка призеров выглядит так: США, Япония, Россия.
Из нашей копилки просто вычли 20 очков, принесенных Валиевой. Канадцы, которые в обновленном протоколе проиграли нам всего 1 пункт, стали настаивать, что раз у Камилы вычли, надо и добавить другим — тогда у Мадлен Скизас было бы на два очка больше, что позволило бы им обойти Россию. Североамериканцы обратились в CAS, вместе с этим Арбитраж зарегистрировал еще три апелляции — от ОКР, ФФККР и непосредственно участников командника: наша сторона стремилась все-таки сохранить золото, канадцы же пытались урвать бронзу.
CAS объединил все российские апелляции в одну и вчера провел слушания — благодаря Александру Галлямову стало известно, что в процессе приняли участие почти все те, кто выходил на пекинский лед (кроме Виктории Синициной). Ранее она рассказала СМИ, что Никита Кацалапов будет произносить речь в суде от «всех нас», то есть участников командника.
Бывший российский конькобежец, а ныне журналист и правозащитник Сергей Лисин отметил, что выкладывание такого поста — мягко говоря, не слишком обдуманный шаг. А также дал прогноз на финальную тройку после всех судебных разбирательств.
Когда станет известно о результатах слушаний по наших апелляциям — неизвестно. Но известно, что канадская апелляция будет рассмотрена 22 июля, ISU надеется, что решение будет вынесено до старта Олимпиады в Париже, то есть до 26 июля. Значит, остается подождать полтора месяца — если учесть, что весь мир ждет этого момента уже больше двух лет, осталось действительно всего ничего.