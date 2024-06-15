Чеботина о номере с Загитовой: «Мне нужен был двойник на премию “Муз-ТВ”. Я выложила это в сторис, Алина ответила: “Я” | Источник: Sports.Ru

Чеботина: Мне сказали, что мне срочно нужен двойник на премию «Муз ТВ», где у меня в номере должна быть девочка очень-очень похожая на меня. Мы долго искали, почти месяц не могли найти человека, который будет похож на меня. Несмотря на то, что мы с Алиной давно дружим, мне даже в голову не приходило, что она может быть моим двойником.

Я выложила сторис, что мне очень нужен двойник, и Алина смеющимся эмодзи ответила: «Я».

Загитова: Прикол в том, что я никому не отвечаю ни на какие сторис, не лайкаю. И такая: «Ха-ха-ха, это я».

Чеботина: И по итогу досмеялись. Я говорю «Алин, срочно набери меня». Алина мне набирает, я рассказываю ей концепцию номера, что мы такие все подружки, белый лебедь против черного. И так сложилось, благодаря нашей команде, укладкам, мейку… Как думаете, похожи?