17:27 (мск), источник: Sports.Ru

Алина Загитова: «Уже сегодня я в Казани, прилетела на Игры БРИКС, где являюсь послом»

"Вчера я была лучшей подругой Люси Чеботиной на премии Муз-ТВ. А уже сегодня я в Казани, прилетела на Игры БРИКС, где я являюсь послом!

Алина Загитова: «Уже сегодня я в Казани, прилетела на Игры БРИКС, где являюсь послом» | Источник: Sports.Ru

Сегодня к шести часам поеду смотреть ушу в Татнефть-Арене, может, увидимся с вами там в зрительском холле!

А после я поеду на обновленный стадион, смотреть легкую атлетику!" — написала олимпийская чемпионка в телеграм-канале.

Загитова в номере Чеботиной на премии Муз-ТВ: тот случай, когда и правда эффектно.

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