Алина Загитова: «Уже сегодня я в Казани, прилетела на Игры БРИКС, где являюсь послом» | Источник: Sports.Ru

Сегодня к шести часам поеду смотреть ушу в Татнефть-Арене, может, увидимся с вами там в зрительском холле!

А после я поеду на обновленный стадион, смотреть легкую атлетику!" — написала олимпийская чемпионка в телеграм-канале.