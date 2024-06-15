Алина Загитова: «Уже сегодня я в Казани, прилетела на Игры БРИКС, где являюсь послом»
"Вчера я была лучшей подругой Люси Чеботиной на премии Муз-ТВ. А уже сегодня я в Казани, прилетела на Игры БРИКС, где я являюсь послом!
"Вчера я была лучшей подругой Люси Чеботиной на премии Муз-ТВ. А уже сегодня я в Казани, прилетела на Игры БРИКС, где я являюсь послом!
Сегодня к шести часам поеду смотреть ушу в Татнефть-Арене, может, увидимся с вами там в зрительском холле!
А после я поеду на обновленный стадион, смотреть легкую атлетику!" — написала олимпийская чемпионка в телеграм-канале.
Загитова в номере Чеботиной на премии Муз-ТВ: тот случай, когда и правда эффектно.