Елизавета Худайбердиева: «Люди, способные написать ужасные гадости в комментариях или в личные сообщения — одинокие, несчастные и обделенные вниманием» | Источник: Sports.Ru

«В последние несколько лет существует вполне себе простая истина: фанатский сектор фигурного катания давным давно стал жестче и радикальнее, чем болельщики футбольного “Спартака” (и заметьте, даже без наличия пива на стадионе).

А началось все с корейской драмы 2018 года выпуска — Олимпиада в Пхенчхане. Уже состоявшаяся звезда отечественной и мировой фигурки, непобедимая и сотворившая прорыв в эволюции спорта Женя Медведева, еле сдерживающая эмоции, стоит на пьедестале главного турнира своей жизни. С серебряной медалью.

Она еще много лет будет шутить при любой возможности, что «быть второй — судьба, от которой ей не убежать». С той Олимпиады в Россию прилетели только две золотые награды: вместе с легендарной хоккейной сборной с титулом олимпийской чемпионки вернулась маленькая девочка-подросток — Алина Загитова.

Тогда никто и представить не мог, какие инфоповоды Алина будет создавать и сколько всякого разного будет крутиться вокруг ее имени.

Прошло много лет, а так называемые «медвеботы» и «загиботы» до сих пор готовы перегрызть друг другу глотки. Ну и, откровенно говоря, девушки сами нет-нет да и подогревают интерес к конфликту шестилетней давности, и провоцируют общественность покусать друг друга.

Практически идентичная история произошла спустя четыре года в Пекине. Так появились «щербаботы» и «трусоботы». Фанаты выстраивают теории заговоров, пишут фанфики обо всех, о ком можно и даже нельзя представить, призывают голосовать во всевозможных конкурсах, опросах и премиях.

С чем же связано такое огромное количество негатива, желчи, а иногда, даже угрозы расправой? Фанаты же бывают разные.

Думаю, та часть людей, которые способны в комментариях человеку или даже в личные сообщения написать ужасные гадости, являются людьми одинокими, несчастными и сильно обделенными вниманием«, — написала Худайбердиева в колонке для “Матч ТВ”.