20:57 (мск), источник: Sports.Ru

Загитова о зимних Играх БРИКС: «Было бы интересно, конечно»

Летние Игры БРИКС проходят сейчас в Казани, Загитова является их послом.

Загитова о зимних Играх БРИКС: «Было бы интересно, конечно» | Источник: Sports.Ru

«Было бы интересно, конечно», — ответила олимпийская чемпионка на вопрос о возможной организации зимних Игр.

"Очень рада быть амбассадором Игр БРИКС. Это огромная ответственность, благодарю Татарстан за такое доверие.

Игры БРИКС отчасти похожи на Олимпиаду. Была сегодня на ушу, соревнованиях по спортивной гимнастике, сейчас на легкой атлетике. Завтра планирую посетить плавание, думаю, будет интересно", — отметила Загитова.

Мы приехали на Игры БРИКС: билеты продаются на «Авито», но на открытие невозможно попасть.

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