Загитова прокомментировала падение на премии Муз-ТВ | Источник: Спорт-Экспресс

— Как тебе выступление на сцене с Люсей Чеботиной?

— Мне кажется, это был потрясающий экспириенс, который классно зафорсился в интернете, о нем много писали. Я люблю делать креативные штуки, которые нравятся и не нравятся людям. Думаю, все остались довольны.

— Особенно прыжок зафорсился.

— Должно было получиться по-другому. (Смеется.) Но везде случаются казусы. В целом, все прошло прекрасно.

— Со здоровьем все нормально?

— Ну, падение ощутила. Но сейчас я здесь, на Играх БРИКС и абсолютно готова быть активной.