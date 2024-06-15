Загитова о выступлении с Чеботиной: «Потрясающий экспириенс, классно зафорсился в интернете. Прыжок должен был получиться по-другому, но случаются казусы» | Источник: Sports.Ru

— Как тебе выступление на сцене с Люсей Чеботиной?

— Мне кажется, это был потрясающий экспириенс, который классно зафорсился в интернете, о нем много писали. Я люблю делать креативные штуки, которые нравятся и не нравятся людям. Думаю, все остались довольны.

— Особенно прыжок зафорсился.

— Должно было получиться по-другому, ха-ха. Но везде случаются казусы. В целом, все прошло прекрасно.

— Со здоровьем все нормально?

— Ну, падение ощутила. Но сейчас я здесь, на Играх БРИКС и абсолютно готова быть активной, — сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию.