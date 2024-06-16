Алина Загитова поздравила мусульман с праздником Курбан-байрам | Источник: Sports.Ru

Курбан-байрам — праздник жертвоприношения, который отмечают на десятый день 12-го месяца исламского лунного календаря зуль-хиджа.

"Вчера был классный вечер и волны, а сегодня продолжаю свою миссию на Играх БРИКС. Я рада в праздничный день быть в моей любимой Казани.

Всех мусульман с праздником. Корбан бәйрәме белән котлыйм", — написала фигуристка в телеграм-канале.