16:59 (мск), источник: Московский комсомолец

«Рада быть в любимой Казани»: Алина Загитова поделилась новыми фото

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова с радостью согласилась стать послом Игр БРИКС в Казани и прекрасно справляется со своей ролью.

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фотографий
6
фотографий

Алина не только активно участвует в мероприятиях, но и находит время, чтобы насладиться красотой Казани. Она поделилась своими впечатлениями в социальных сетях.

«Вчера был классный вечер и волны. А сегодня продолжаю свою миссию на Играх БРИКС. Я рада в Праздничный день быть в моей любимой Казани», — написала Загитова.

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