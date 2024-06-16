«Рада быть в любимой Казани»: Алина Загитова поделилась новыми фото

Алина не только активно участвует в мероприятиях, но и находит время, чтобы насладиться красотой Казани. Она поделилась своими впечатлениями в социальных сетях.

«Вчера был классный вечер и волны. А сегодня продолжаю свою миссию на Играх БРИКС. Я рада в Праздничный день быть в моей любимой Казани», — написала Загитова.