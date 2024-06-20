Туктамышева: Не сказала бы, что подкаты российских мужчин отличаются от подкатов иностранцев
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, за что она любит путешествия в России.
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, за что она любит путешествия в России.
— Тебе по России нравится путешествовать?
— В России интересно. Мы много путешествуем — Владивосток, Хабаровск, Чебоксары, Уфа… прекрасные города! Там прикольно, но ощущение, что ты уже видел все. А еще мне очень нравится купаться (смеется). И я не очень люблю грязную воду. Было бы у нас свое Средиземное море чистейшее — замечательно. Потому что в Сочи, к сожалению, пляжи битком и не всегда можно найти пляж с чистой водой.
— Подкаты в России и за рубежом — есть отличия?
— Да не сказала бы. Ко мне вообще редко подкатывают. Я мало куда хожу одна.
— Можешь назвать себя домоседом?
— Работы в сезоне было много, так что дома бывала редко. Сидеть дома я точно не люблю, хотя последнюю неделю в Петербурге было замечательно. Но если выдается свободный месяц, точно надо куда-то ехать, что-то новое узнавать, принцип такой. Но денечек поспать даже на отдыхе должен быть, — цитируют Туктамышеву «Известия».