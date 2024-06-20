Туктамышева: Не сказала бы, что подкаты российских мужчин отличаются от подкатов иностранцев

— В России интересно. Мы много путешествуем — Владивосток, Хабаровск, Чебоксары, Уфа… прекрасные города! Там прикольно, но ощущение, что ты уже видел все. А еще мне очень нравится купаться (смеется). И я не очень люблю грязную воду. Было бы у нас свое Средиземное море чистейшее — замечательно. Потому что в Сочи, к сожалению, пляжи битком и не всегда можно найти пляж с чистой водой.