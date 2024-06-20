09:34 (мск), источник: Sport24

Туктамышева: Не сказала бы, что подкаты российских мужчин отличаются от подкатов иностранцев

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, за что она любит путешествия в России.

Туктамышева: «Не сказала бы, что подкаты российских мужчин отличаются от подкатов иностранцев» | Источник: Соцсети

— Тебе по России нравится путешествовать?

— В России интересно. Мы много путешествуем — Владивосток, Хабаровск, Чебоксары, Уфа… прекрасные города! Там прикольно, но ощущение, что ты уже видел все. А еще мне очень нравится купаться (смеется). И я не очень люблю грязную воду. Было бы у нас свое Средиземное море чистейшее — замечательно. Потому что в Сочи, к сожалению, пляжи битком и не всегда можно найти пляж с чистой водой.

— Подкаты в России и за рубежом — есть отличия?

— Да не сказала бы. Ко мне вообще редко подкатывают. Я мало куда хожу одна.

— Можешь назвать себя домоседом?

— Работы в сезоне было много, так что дома бывала редко. Сидеть дома я точно не люблю, хотя последнюю неделю в Петербурге было замечательно. Но если выдается свободный месяц, точно надо куда-то ехать, что-то новое узнавать, принцип такой. Но денечек поспать даже на отдыхе должен быть, — цитируют Туктамышеву «Известия».

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