Двести тысяч за образ: Загитова штурмует шоу-бизнес по одной коварной схеме | Источник: Спорт РИА Новости

Стеснительная девочка

Вроде бы недавно Алина была стеснительной девочкой — робела перед камерами и избегала критических обсуждений. Теперь она, ведомая своей PR-командой, отрабатывает инфоповоды на 100%, соблюдая формулу: интрига + развязка + связь со звездой из другой среды + скандал. Таким образом один выход на сцену в роли «дублера» певицы Люси Чеботиной будоражит медиапространство уже несколько дней. Сколько за это время было сказано и написано об Алине — не счесть.

Интриговала она в своем телеграм-канале: пообещала болельщикам на премии «Муз-ТВ» нечто такое, что все будут обсуждать, и затихла. Первая тема — образ на красную дорожку и вручение рэперу Моту премии «За лучшее видео». Алина надела длинное асимметричное платье «под кожу» с высоким разрезом и драпировкой ткани, остроносые туфли с лентами на шпильке и гладко зачесала волосы. Цена всего образа — порядка 223 тысяч рублей. Платье из модного концепт-стора, туфли бренда с покерным названием All-in. Забавно, что All-in — готовность рискнуть и сыграть на все, что у тебя есть, — каламбурится с именем Alina. Рискнуть — это точно про Загитову.

Иногда риск не оправдывается из-за невезения. Как можно было предположить, что при всем богатстве выбора в таком же дорогом платье, как у Загитовой, на ту же премию придет певица Клава Кока? Пожалуй, единственный способ защититься от подобных конфузов — шить себе наряды на заказ. Возможно, будет еще дороже, но вряд ли это принципиально для Алины.

Потом была экстренная смена образа. Это было непросто — полностью переделать макияж и прическу, переодеться из одного сложного платья в другое, сменить каблуки на каблуки еще выше и добежать в них до сцены. Но они вместе с командой стилистов справились.

И вот развязка! Трон в виде головы кобры — символ предательства, Алина в блонди-парике с микрофоном и подтанцовка у ее ног. Честно говоря, она смотрелась на сцене так круто, как будто именно этим занималась всю жизнь, а не лутцами и риттбергерами. Люся Чеботина рисковала, позвав на роль двойника девушку, которая могла ее затмить. Это было не просто смело.

Загитову безумно любит камера, у нее притягательное лицо и прекрасная фигура. Утрированный костюм а-ля фрейлина с укороченной юбкой ей очень идет. Так что она не только не потерялась на фоне опытной Чеботиной, но местами выглядела ярче, хотя камера снимала ее реже. Особенно впечатляют ноги — достояние нации.

Источник: Соцсети

К счастью, петь ей не пришлось — Алина только открывала рот под фонограмму. Но и Люся делала то же самое — это вообще обычная история для больших сборных концертов поп-артистов. Вживую там почти никто не поет.

Уже после выступления Алина и Люся раскрыли детали подготовки номера. Оказывается, двойника искали через социальные сети, и Алина чуть ли не впервые в жизни сама ответила в директ. Девушки и правда немного похожи, но гримеры и костюмеры еще усилили это сходство. Было две репетиции с режиссером, который подсказывал Загитовой, как держаться, куда повернуть голову и как принять изящную позу с микрофоном в руках. Особенно сложно было незаметно покинуть кобро-трон — нужно зайти за капюшон змеи и спиной спрыгнуть вниз с высоты человеческого роста. И все это — в темноте и на тонких каблуках. И хотя в условиях концерта Алину поймали внизу как-то без уважения, даже из этой ситуации она вышла красиво.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241407&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Острые зубки Алины

Потом Алина призналась, что очень волновалась — ноги тряслись как никогда. Согласитесь, впечатляет услышать такое от человека, выступавшего в 15 лет на Олимпиаде. И хотя на следующий день она уже улетела в Казань в качестве амбассадора Игр БРИКС, а еще через пару дней защитила диплом в университете, есть ощущение, что на сцене Алине понравилось. И что если найти толкового продюсера, который подберет подходящие песни и стиль, Загитова просто уничтожит рынок поп-артистов в России — всех Бузовых, Asti, Чеботиных, Мий Бойко, Mary Gu вместе взятых.

Забавно, кстати, что из зала на Алину влюбленными глазами смотрела продюсер Яна Рудковская. Однажды у них уже была возможность начать совместную работу, но Алина тогда предложение отвергла. Рудковская наверняка нашла бы масштабное применение коммерческой привлекательности Загитовой.

Алина за время постепенного погружения в шоу-бизнес успела отрастить острые зубки — теперь не получится безнаказанно о ней шутить и ее критиковать. К слову о скандале как еще одной составляющей PR-работы: под раздачу попал Николай Басков с шуткой, что Чеботина может позволить себе дорогую подтанцовку.

Непонятно, правда, что так зацепило Алину — разве эти слова не являются подтверждением ее статуса и успеха? Быть на подтанцовке не стыдно, множество профессиональных танцоров реализуют себя в этом и нарасхват у мировых звезд музыки. А работа и участие Загитовой в любых мероприятиях действительно стоят дорого. Алина, не обижайся! И приходи еще, нам очень понравилось.