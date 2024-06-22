Роднина сравнила Плющенко и Тутберидзе: Насколько профессионально готовить спортсмена на полтора сезона?

— Разве у учеников Плющенко мало побед? Тогда сравните: сколько работает Тутберидзе, и сколько работает Плющенко… Я не даю оценок, потому что очень часто результат тренера — это и талант спортсмена, и то, насколько они смогли выстроить свои отношения. К тому же, работа со взрослым спортсменом — это одно, с молодым — другое. Нельзя смотреть однобоко: нет ученика на мировой арене — тренер плохой, есть ученик — хороший. Очень часто ученик приходит от другого тренера. И как на это смотреть?