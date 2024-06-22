Преподаватель РАНХиГС о Загитовой: «Мы аплодировали ей за то, что она получила “пятерку” и за госэкзамен, и за защиту диплома. За все годы поблажек ей не было»

«Алина — олимпийская чемпионка. Соответственно, и характер у нее такой же. Загитовой было не очень просто в университете, потому что всю свою школьную жизнь она готовилась к спортивным успехам. Но Алина собралась, это очень похвально. Причем не пришлось для этого прикладывать никаких воспитательных усилий. Загитова была нацелена на то, чтобы хорошо учиться и закончить университет. Собственно, Алина этого добилась. Мы аплодировали ей за то, что она получила “пятерку” и за государственный экзамен, и за защиту диплома.

Тема ее диплома была о видах продвижения спорта в журналистике. Естественно, Загитова выбирала тему, которая близка к ее практике. В работе Алины было много отмечено того, с чем ей самой пришлось столкнуться: сложности, как ей приходилось работать над собой, и как это коррелирует с освещением тематики спорта в журналистской деятельности. Алина — молодец!

Что касается оценивания обучения Загитовой, то за все годы поблажек не было. Иногда были уступки в том плане, что мы понимали, насколько у Алины плотный график. Она, договариваясь с деканатом и преподавателями, время от времени была вынуждена пропускать очные занятия. Но это никак не сказывалось на подготовке Алины. Она всегда была в контакте с преподавателями, причем инициировала этот контакт всегда первой. Загитова просила для себя дополнительные задания, чтобы компенсировать пропуски очных занятий.

В коммуникации никаких проблем не было. Алине в этом плане помогала мама. Насколько понимаю, у них очень дружная семья. Мама тоже с нами была на контакте. Но инициатором и мозговым центром была Алина.

Мы обсуждали вопрос дальнейшего обучения Алины в магистратуре. Надеюсь, все будет так, как мы с ней обсуждали. Окончательное решение будет принимать сама Алина", — сказала Корнилова.