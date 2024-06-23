Из топ-фигуристок — в многодетные матери: Трусова заявила новую цель

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Побороть первый когнитивный диссонанс от слов «Александра Трусова станет мамой» кажется невозможным. Как это мамой, ей же 15! Она же рыжеволосый терминатор, а не девочка! Она же еще не завершила карьеру, не выиграла Олимпиаду!

Во-первых, Саша действительно очень повзрослела даже со времен олимпийской Круэллы, не говоря уже о Дейенерис четырехлетней давности. Во-вторых, когда-то она планировала оставаться в спорте до 22 лет. Так что по этому параметру лишь немного не дотянула до собственных ожиданий. Правда, и внешняя среда не дотянула до ожиданий Саши — в 2024-м все не так, как было в 2019-м. Ни международная обстановка, ни состояние здоровья не способствуют тому, чтобы Трусова вернулась на соревновательный лед.

В-третьих, впервые о планах на троих детей — две девочки и один мальчик — Трусова заявила в интервью «Спорт-Экспрессу» еще в 15 лет. Тогда ее слова все восприняли недостаточно серьезно. Мол, ты сама еще ребенок, о глупостях не думай, иди в куклы играй. То есть в тулупы.

Саша и без подсказок грамотно распоряжалась своими приоритетами. План был такой: сначала фигурное катание, все четверные прыжки, все рекорды, соперничество с мужчинами и грандиозная Олимпиада. И только потом когда-нибудь семья. Этот план сбылся частично, но Саша может быть уверена, что она приложила все силы.

И все же мечта Саши о раннем материнстве выглядит исключением. 20-летние девушки обычно мечтают о машине, квартире, карьере, признании, путешествиях и всем таком, чего нужно добиваться и достигать. Дети, отнимающие много ресурсов, в этом горизонте планирования занимают место на полке далеко отложенных проектов.

Но у Саши, если разобраться, уже в 17 лет было все, о чем другие грезят. Карьера и звание профи, статус, квартира и машина, несколько собак, десятки стран в паспорте путешественника. Попробуйте чем-то удивить человека, выступавшего на Олимпиаде, записанного в Книгу рекордов Гиннесса, вращающегося со скоростью в сотню километров в час и побывавшего всюду — от Америки до Австралии. Саша как будто за свою предыдущую жизнь прожила две, потому и стимулы отличаются — привычные источники дофамина и эндорфина ее уже не будоражат.

Возможно, на мировоззрение повлияла ее собственная семья. У Саши двое младших братьев, она всегда любила проводить с ними время и ценила его тем больше, чем больше отдавалась спорту. На всех фотографиях с братьями она светится, хотя и без того представляет собой один ярчайший солнечный луч.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241414&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Теперь, когда в личной жизни наступила полная определенность — Макар Игнатов сделал Саше предложение, — вероятность появления детей стала как никогда высокой. Беременность может на какое-то время ограничить Сашу в выступлениях, но для современной женщины в большом городе с мамой и папой под боком, а также нянями нет ничего невозможного. Доказано двукратной олимпийской чемпионкой Татьяной Волосожар — она практически без отрыва от шоу-производства недавно родила третьего ребенка.

Только знаете, в день, когда Саша Трусова станет мамой, официально закончится детство у многих болельщиков фигурного катания. Но это точно не проблема Саши. Болельщики с этим справятся, как уже бывало, когда дочку родила вечно пятнадцатилетняя (в общественном представлении) Юля Липницкая. И это прекрасно. Потому что доказывает, что после спорта не просто есть жизнь — есть новая жизнь.