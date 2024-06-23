Губерниев о Загитовой: «Мы с ней как в фильме “В джазе только девушки”, когда Дафна говорила: “Мы с душечкой как родные сестры” | Источник:

— Да, Алина сама подъехала ко мне и начала учить меня делать ласточку на льду, которая у меня и так почти безукоризненная. Но после помощи Загитовой она стала еще лучше. Мы с ней как в фильме «В джазе только девушки», когда Дафна говорила: «Мы с душечкой как родные сестры».