12:12 (мск), источник: Sports.Ru

Губерниев о Загитовой: «Мы с ней как в фильме “В джазе только девушки”, когда Дафна говорила: “Мы с душечкой как родные сестры”

Накануне олимпийская чемпионка по фигурному катанию стала гостьей закрытия сезона в хоккейной школе «Красная Машина Юниор».

Губерниев о Загитовой: «Мы с ней как в фильме “В джазе только девушки”, когда Дафна говорила: “Мы с душечкой как родные сестры” | Источник: Sports.Ru

— Алина Загитова провела вам сегодня (22 июня — Sports) короткий мастер-класс на льду?

— Да, Алина сама подъехала ко мне и начала учить меня делать ласточку на льду, которая у меня и так почти безукоризненная. Но после помощи Загитовой она стала еще лучше. Мы с ней как в фильме «В джазе только девушки», когда Дафна говорила: «Мы с душечкой как родные сестры».

— Хотели бы исполнить сольный номер с Загитовой?

— Я уже давно открыт для предложений, но мне кажется сама Алина начинает понимать, кто самый лучший для нее партнер всех времен и народов. Хороших ведущих много, а лучший только один, — сказал Губерниев.

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