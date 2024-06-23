Ученица Плющенко сменила гражданство из-за несправедливого судейства в России

«На следующих стартах, в финале юниорского Гран-при России 2023, Софья улучшила свои прокаты, исполнив в произвольной программе четыре элемента ультра-си, три из которых в каскадах и комбинациях. Она сделала четверной сальхов в каскаде с тройным тулупом, четверной сальхов в комбинации с тройным сальховом и два тройных акселя, один из которых в комбинации с двойным акселем. Это был уникальный прокат, но оценки долго не выставляли. Трибуны гудели, и я поняла, что если ее не оценят честно здесь, нам придется рассматривать вариант выступления за другую страну. Потом все сложилось само собой», — цитирует маму Титовой издание Sputnik Армения.