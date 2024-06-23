19:12 (мск), источник: Sports.Ru

«Здесь и накормят, и напоят, и оденут. Пузо уже выросло, мне кажется». Алина Загитова посетила Сабантуй в Казани

Сабантуй — главный национальный праздник Татарстана. В этом году его объединили с закрытием Игр БРИКС.

«Здесь и накормят, и напоят, и оденут. Пузо уже выросло, мне кажется». Алина Загитова посетила Сабантуй в Казани | Источник: Sports.Ru

В рамках спортивной части прошли соревнования по перетягиванию каната, поднятию гири, борьбе на руках и корэш в разных весовых категориях.

"Мне здесь нравится, тут всегда такая теплая атмосфера, очень домашняя. Как будто к бабушке с дедушкой приехала.

Танцевать хочется, здесь и накормят, и напоят, и оденут. Тут пузо уже выросло, мне кажется", — сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

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