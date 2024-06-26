09:22 (мск), источник: Московский комсомолец

Александра Бойкова стала дипломированной журналисткой: личные фото фигуристки

Александра Бойкова, чемпионка Европы по фигурному катанию в парном катании, получила диплом по специальности «телерадиожурналистика».

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11
фотографий
11
фотографий

В 2020 году Александра поступила в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) на факультет журналистики. Она успешно завершила своё обучение, получив оценки «отлично» за диплом, практику и государственные экзамены.

«Практически с самого детства меня привлекала эта профессия. Однако особое внимание я уделяла именно теле- и радиожурналистике. Конечно, я всегда понимала, что профессия журналиста имеет огромный выбор специалитета: интервьюер, исследователь, газетчик, ведущий — все, что связано с передачей и донесением информации. Возможно, именно из-за разнообразия путей развития меня и заинтересовала эта специальность», — написала Бойкова в своих соцсетях после поступления.

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