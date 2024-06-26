Александра Бойкова стала дипломированной журналисткой: личные фото фигуристки

В 2020 году Александра поступила в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) на факультет журналистики. Она успешно завершила своё обучение, получив оценки «отлично» за диплом, практику и государственные экзамены.

«Практически с самого детства меня привлекала эта профессия. Однако особое внимание я уделяла именно теле- и радиожурналистике. Конечно, я всегда понимала, что профессия журналиста имеет огромный выбор специалитета: интервьюер, исследователь, газетчик, ведущий — все, что связано с передачей и донесением информации. Возможно, именно из-за разнообразия путей развития меня и заинтересовала эта специальность», — написала Бойкова в своих соцсетях после поступления.