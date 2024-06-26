Савосин о Кубке Первого канала: «Загитова в роли капитана была супер, отлично. Очень хотелось выиграть для нее»
Савосин выступал за команду Алины Загитовой.
Савосин выступал за команду Алины Загитовой.
"На командном собрании мы разделились на тех, кто хотел катать произвольную, и тех, кто нет. Сидели, выбирали кто хочет, кто не хочет. Я, на самом деле, не хотел катать произвольную, хотел проехать короткую…
Так у нас получилось, что Марк Кондратюк сразу сказал, что произвольную поедет, дальше я обсуждал уже с Женей Семененко. В итоге мы решили, что я все-таки поеду тоже произвольную. Было интересно, потому что контент поменял под конец сезона (два тулупа и сальхов, а в сезоне катал два сальхова и тулуп).
Между собой это решали и Алине сказали уже результат. Она же не знает, кто как готов, кто какую программу может проехать. Поэтому, кто какие программы будет катать, уже решали сами.
Алина в роли капитана была супер, отлично. Очень хотелось выиграть для нее. К сожалению, не получилось даже второе место занять. В любом случае мы очень хорошо провели время. И КПК, и «Русский вызов» мне понравились, это классные идеи, такого нигде нет в мире, это здорово", — рассказал Савосин.