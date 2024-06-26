Александр Галлямов: «Счастливы те, кто в 2024-м открывают для себя “ВКонтакте”. И сразу же закрывают»
Ранее олимпийская чемпионка Алина Загитова создала сообщество о себе в VK и пообещала публиковать в нем эксклюзивный контент.
Ранее олимпийская чемпионка Алина Загитова создала сообщество о себе в VK и пообещала публиковать в нем эксклюзивный контент.
После этого она ограничила доступ к странице, попасть туда можно только по одобренной заявке.
«Счастливы те, кто в 2024-м открывают для себя “ВКонтакте”.
И сразу же закрывают", — написал Галлямов в телеграм-канале.