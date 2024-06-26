13:27 (мск), источник: Sports.Ru

Александр Галлямов: «Счастливы те, кто в 2024-м открывают для себя “ВКонтакте”. И сразу же закрывают»

Ранее олимпийская чемпионка Алина Загитова создала сообщество о себе в VK и пообещала публиковать в нем эксклюзивный контент.

После этого она ограничила доступ к странице, попасть туда можно только по одобренной заявке.

«Счастливы те, кто в 2024-м открывают для себя “ВКонтакте”.

И сразу же закрывают", — написал Галлямов в телеграм-канале.

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