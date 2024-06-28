«Сможет ли Валиева повторить успех Загитовой в медиа? Конечно, сможет». Лайшев о карьерах фигуристок | Источник: Sports.Ru

— Камила — замечательная ученица. Ей гордится вся школа «Самбо-70», вся страна, все любители фигурного катания. Она прекрасный и воспитанный человек, всегда училась очень хорошо.

— Сможет ли Валиева повторить успех Загитовой в медиапространстве?

— Конечно, сможет, — ответил президент Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев.

Также Лайшев отметил, что олимпийская чемпионка Алина Загитова сможет хорошо учиться в магистратуре. В июне она окончила бакалавриат в РАНХиГС по программе «Продюсирование и культурная политика».