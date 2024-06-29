Худайбердиева объяснила, почему спортсмены не объявляют о завершении карьеры официально

«Ставка на зарплате в сборной России. Фигурист встаёт на ставку после достижения результата, попадания в сборную команду — и только после этого получает зарплату на протяжении сезона. Вопросы в таком случае появляются только к тем, кто искренне осознаёт, что на соревнования больше никогда не выйдет, но в сборной оставить себя очень просит, недоговаривая истинных намерений руководству. 120 000 рублей лишними никогда не бывают, сами понимаете.



Рекламные контракты. Действующий спортсмен всегда популярнее и интереснее рекламодателю.



Отсутствие определённости. Часто спортсмен абсолютно искренне не понимает, нужно ли ему продолжать или лучше закрыть дверь профессионального спорта и двигаться дальше. Ярчайший пример — Лиза Туктамышева. Чемпионке мира, Европы, России, финала Гран-При в условиях изоляции от международных стартов найти мотивацию и силы кататься очень трудно», — приводит слова Худайбердиевой «Матч ТВ».