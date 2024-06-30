02:42 (мск), источник: Sports.Ru

Худайбердиева о том, почему фигуристы не объявляют о завершении карьеры: «Спортсмен сразу же снимается с зарплаты. 120 000 рублей лишними не бывают»

"Спортсмен, объявивший о прекращении своей спортивной деятельности, сразу же снимается с зарплаты от ФФККР. Перед тем, как начать журить за то, какие они ушлые и жадные люди, давайте разберемся.

Худайбердиева о том, почему фигуристы не объявляют о завершении карьеры: «Спортсмен сразу же снимается с зарплаты. 120 000 рублей лишними не бывают» | Источник: Sports.Ru

Система зарплат работает следующим образом: сначала заработай — потом получай. Фигурист встает на ставку после достижения результата, попадания в сборную команду — и только после этого получает зарплату на протяжении сезона. Все честно.

Вопросы в таком случае появляются только к тем, кто искренне осознает, что на соревнования больше никогда не выйдет, но в сборной оставить себя очень просит, не договаривая истинных намерений руководству. 120 000 рублей лишними никогда не бывают, сами понимаете.

Действующий спортсмен всегда популярнее и интереснее рекламодателю. Компании заключают контракты с фигуристами в надежде на показ бренда в трансляции федеральных каналов и популяризации у потенциального покупателя за границей.

И все-таки давайте не будем искать везде подвоха. Часто спортсмен абсолютно искренне не понимает, нужно ли ему продолжать или лучше закрыть дверь профессионального спорта и двигаться дальше. Ярчайший пример — Лиза Туктамышева.

Чемпионке мира, Европы, России, финала Гран-При в условиях изоляции от международных стартов найти мотивацию и силы кататься очень трудно. Но Лиза этого не скрывает и всегда честно признается — в нынешней ситуации быть профессиональным спортсменом ей очень тяжело", — написала чемпионка России в танцах на льду.

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