Худайбердиева о том, почему фигуристы не объявляют о завершении карьеры: «Спортсмен сразу же снимается с зарплаты. 120 000 рублей лишними не бывают»

Система зарплат работает следующим образом: сначала заработай — потом получай. Фигурист встает на ставку после достижения результата, попадания в сборную команду — и только после этого получает зарплату на протяжении сезона. Все честно.
Вопросы в таком случае появляются только к тем, кто искренне осознает, что на соревнования больше никогда не выйдет, но в сборной оставить себя очень просит, не договаривая истинных намерений руководству. 120 000 рублей лишними никогда не бывают, сами понимаете.
Действующий спортсмен всегда популярнее и интереснее рекламодателю. Компании заключают контракты с фигуристами в надежде на показ бренда в трансляции федеральных каналов и популяризации у потенциального покупателя за границей.
И все-таки давайте не будем искать везде подвоха. Часто спортсмен абсолютно искренне не понимает, нужно ли ему продолжать или лучше закрыть дверь профессионального спорта и двигаться дальше. Ярчайший пример — Лиза Туктамышева.
Чемпионке мира, Европы, России, финала Гран-При в условиях изоляции от международных стартов найти мотивацию и силы кататься очень трудно. Но Лиза этого не скрывает и всегда честно признается — в нынешней ситуации быть профессиональным спортсменом ей очень тяжело", — написала чемпионка России в танцах на льду.