14:12 (мск), источник: Sports.Ru

Загитова о желании сняться в кино: «Герой мне должен быть близок по духу, жизненной позиции. Возможно, в какой-нибудь комедии»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию сегодня выступает на VK Fest в Санкт-Петербурге в рамках лектория «Знание».

Загитова о желании сняться в кино: «Герой мне должен быть близок по духу, жизненной позиции. Возможно, в какой-нибудь комедии» | Источник: Sports.Ru

"Давно такие мысли приходили мне в голову (сняться в кино — Sports). Но пока не было сюжета фильма или сериала, который бы мне понравился.

Если будет классное предложение, я только «за». Герой мне должен быть близок по духу, жизненной позиции. Возможно, в какой-нибудь комедии, мне самой очень они нравятся.

В последнее время мне нравятся фильмы с внутренней историей, чтобы можно было покопаться, поразмыслить. «1 + 1», «Зеленая книга», «Остров проклятых».

Но не вечером, потому что можно себя загнать, это как на один вопрос отвечаешь, идет второй вопрос, и так далее. Лучше этого не делать", — сказала Загитова.

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