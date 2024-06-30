Загитова о желании сняться в кино: «Герой мне должен быть близок по духу, жизненной позиции. Возможно, в какой-нибудь комедии» | Источник: Sports.Ru

"Давно такие мысли приходили мне в голову (сняться в кино — Sports). Но пока не было сюжета фильма или сериала, который бы мне понравился.

Если будет классное предложение, я только «за». Герой мне должен быть близок по духу, жизненной позиции. Возможно, в какой-нибудь комедии, мне самой очень они нравятся.

В последнее время мне нравятся фильмы с внутренней историей, чтобы можно было покопаться, поразмыслить. «1 + 1», «Зеленая книга», «Остров проклятых».