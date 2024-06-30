Загитова о создании семьи: «Конечно, хочу. Когда-нибудь, надеюсь, у меня все сложится, и я найду своего человека»
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию сегодня участвует в VK Fest в Санкт-Петербурге.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию сегодня участвует в VK Fest в Санкт-Петербурге.
"Конечно, хочу. Когда-нибудь, надеюсь, у меня все сложится, и я найду своего человека.
Мне всего лишь 22 года«, — сказала Загитова в рамках лектория “Знание”, отвечая на вопрос, хотела бы она завести семью и родить детей.