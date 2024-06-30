15:12 (мск), источник: Sports.Ru

Алина Загитова: «На школу я чуть-чуть подзабила. Сделала ставки на тренировки, добилась цели»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию сегодня выступает с лекцией на VK Fest в Санкт-Петербурге.

"На школу я чуть-чуть подзабила. Это была вынужденная мера, чтобы прийти к результату, которого я хотела добиться. Сделала ставки на тренировки, добилась цели.

Но хочу сказать, что учиться очень-очень важно. Так что учитесь, друзья, развивайтесь", — сказала Загитова.

В этом году Загитова окончила РАНХиГС по программе «Продюсирование и культурная политика».

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