Алина Загитова: «На школу я чуть-чуть подзабила. Сделала ставки на тренировки, добилась цели»

"На школу я чуть-чуть подзабила. Это была вынужденная мера, чтобы прийти к результату, которого я хотела добиться. Сделала ставки на тренировки, добилась цели.

Но хочу сказать, что учиться очень-очень важно. Так что учитесь, друзья, развивайтесь", — сказала Загитова.