«Когда я голодная, то злая. КПД повышается». Алина Загитова рассказала, как «делает мир лучше»

Источник: vk.com

В Санкт-Петербурге проходит VK FEST. На площадке «Знание. Лекторий» популярные люди рассказывают о своем опыте и отвечают на вопросы зрителей. Олимпийская чемпионка Алина Загитова была заявлена с темой «Красота, женственность и сила в спорте. Как сочетать все?».

Sport24 собрал все самое интересное.

Источник: vk.com

Загитова: как поддерживать себя в форме и быть женственной

В спорте высших достижений не быть женственной. Ты думаешь лишь о том, чтобы побыстрее лечь в кровать и заснуть. Но когда ты не только в спорте, находится время на себя. Как поддерживать форму? Здоровый сон, баланс воды, правильное питание. Но здорового сна у меня практически не бывает. Питаюсь один раз в день, но мясо. Либо крупы, овощи. Мне хватает. Когда я голодная, КПД повышается, я злая (улыбается). Меня спрашивают, как я похудела, вот тренировки и такое питание.

Лайфхаки от Загитовой

Занимайтесь спортом. Могу много работать, посещать мероприятия, совещания, но по ощущениям — ничего не сделала. А как только сходила на одну тренировку, сразу поднимается настроение.

Загитова и артистизм на льду

Это колоссальная работа над собой. Мало таланта, надо его развивать. Это работа вне льда со специалистами. Я тренировалась перед зеркалом над своей мимикой.

Источник: vk.com

Загитова и роль в кино

Сложно сказать. Много еще есть того, что я не сыграла на льду. Все впереди. Надеюсь, вы еще увидите меня в новых жанрах.

Пока не было сюжетов, которые мне бы понравились. Если будут интересные предложения — я только за. Давно такие мысли были.

Загитова про начало пути в спорте

В детском возрасте человек не может нормально ходить, а его отправляют в спорт. Меня привели родители в 4−5 лет. Сначала я не хотела тренироваться, плакала. Хотелось поиграть, повеселиться с друзьями. Я очень рада, что родители увидели во мне талант. У меня нет ответа, нужно ли заставлять ребенка. Надо его чувствовать.

Я поняла, что все серьезно, когда переехала в Москву, к Этери Георгиевне. Раньше у меня были маленькие цели — быть в десятке, шестерке, а потом появились более серьезные. Родители поддерживали, ментально и материально. Они брали кредиты: у меня были лучшие коньки, платья, условия. Золотая медаль одна, не факт, что выиграешь Олимпиаду, и даже поедешь на нее. Это большая работа.

Источник: vk.com

Загитова про желание бросить спорт

Спорт учит добиваться цели. Нужно задать вопрос, для чего ты это делаешь, чего хочешь достичь. Только после ответа ты поймешь, нужно ли.

Загитова про диплом продюсера

Завтра анонсирую проект. Там я буду в роли продюсера и участника. Следите за социальными сетями. Все точно удивятся. Это симбиоз спорта и продюсирования. У меня большая команда, невозможно делать большой проект одной. Я стараюсь во всех сферах преуспеть, но невозможно везде все сделать хорошо.

Кумиры Загитовой

У меня никогда не было кумира. Каждый человек должен быть особенным. Конечно, я смотрела на фигуристов, выделяла положительные качества, но и привносила что-то свое.

После секции вопросов от ведущей, микрофон передали зрителям.

Источник: vk.com

Загитова: учеба и тренировки в предолимпийский сезон

На школу я немного подзабила. Это была вынужденная мера, для того результата, которого я хотела достичь. Учиться очень важно. В день я тренировалась часов 7, может еще чуть больше. Я еще ночью тренировалась, перед сном думала о следующем дне, выстраивала план на день.

Загитова про феминизм

Женщины, конечно сильный пол, но каждый выбирает что-то свое. Если вы спросите мое мнение, то я воздержусь.

Мерч Загитовой

Пока я не думала про новый запуск. У меня много проектов, поэтому пока нет времени. Но если есть положительные отзывы, то почему нет. Возможно, это будет коллекция не мерча, а просто особенная коллекция для особенных людей. Я не хотела заработать денег, а хотела, чтобы люди прикоснулись ко мне. Естественно, я на этом заработала, но это не было первой причиной.

Самая тяжелая программа Алины Загитовой

Я бы выделила «Дон Кихот». Мне поставили ее на вырост, чтобы эта программа помогла мне развиться. Она сложная технически и артистически. Мы ставили ее до отпуска, у меня даже не все тройные были, а их поставили во вторую половину. А еще надо было постоянно улыбаться, а мне тяжело. Этери Георгиевна кричала: «Улыбайся», а у меня улыбка вниз уходила.

Источник: vk.com

Загитова про критику, осуждение и веру в себя

Моя коллекция мерча называется «Верь в себя». Я живу с таким девизом. Когда человек пишет тебе плохой комментарий, он будто выплескивает свой негатив, который накопился за весь день. Я помогаю людям выплескивать негатив, пусть лучше мне напишет, чем пойдет ругаться с семьей. Я делаю мир лучше, да? Возможно, им мало внимания, они хотят самоутвердиться.

Загитова про плюсы и минусы популярности

Плюсы — ты можешь показать людям хороший пример. Можешь делать мир лучше. Минус — хейт. Это накладывает на тебя негативный отпечаток. В любом случае сталкиваешься с какими-то психологическими проблемами, главное их проработать. Можно просто послать про себя человека.