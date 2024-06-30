Нутрициолог о словах Загитовой про питание раз в день: «Алина придумала себе какую-то чушь. Не думаю, что голод влияет на работоспособность положительно» | Источник: Sports.Ru

"С точки зрения правильного питания совершенно не нормально есть один раз в день. Сейчас это стало модно и распространено во всем мире. Загитова, наслушавшись звезд, ушла туда же. Считается, что один прием пищи в день позволяет держать себя в форме, но это не так. Вообще человек как вид не приспособлен к одноразовому питанию. И полная чушь это отвергать.

При такой диете у Загитовой будет страдать желудочно-кишечный тракт из-за выделения соляной кислоты в желудке. Если не есть каждые 3−4 часа, то падает уровень гликогена в мышцах и сахара в крови, что влияет на эндокринную систему. В итоге будет не только ощущение голода, но и снижение тонуса.

Загитова, скорее всего, весь день занята, проводит время на тренировках, поэтому начинает есть только вечером. Но за один прием пищи невозможно набрать необходимую дозировку витаминов и минералов. Спортсмену нужно 100−120 грамм чистого белка в день. В одном стейке лосося примерно 22 грамма. Тогда Загитовой за раз нужно съедать 5 стейков, а это полный бред. Она будет недополучать нужные витамины.

Когда человек напихивает в себя еды, то желудок растягивается. Такие эксперименты Загитовой могут привезти к гастриту и панкреатиту. Алина ест только мясо, что неправильно. Оно плохо усваивается, а это приводит к выделению токсинов. Это же происходит, когда человек долго не принимает пищу.

Я дико удивлена, что Загитова спортсменка и так нерационально питается. Во всем мире четко расписаны индивидуальные диеты для спортсменов, а Алина придумала себе какую-то чушь. Не думаю, что голод влияет на работоспособность положительно. Важно еще отметить, если Загитова ест всего лишь один раз, то тогда она и недопивает воды.

Если человек не ест, это приводит к стрессу. Надпочечники и щитовидная железа перегружаются, что блокирует функции регенерации. Неправильное понимание организма как раз и приводит к проблемам со сном, о чем упоминала Загитова. Алине надо питаться небольшими порциями от 3 до 5 раз в день", — сказала Александра Ноев.