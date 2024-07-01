Режиссер шоу Загитовой: «По поручению президента Республики Татарстан мы придумали историю»
Ранее Загитова анонсировала собственное ледовое шоу, которое пройдет в конце августа в Казани.
Ранее Загитова анонсировала собственное ледовое шоу, которое пройдет в конце августа в Казани.
"Мало кто знает, но у меня татарские корни, и для меня это большая честь — выступать режиссером такого проекта. Эту историю мы разработали полностью сами, она авторская.
Я очень благодарна за доверие, и я благодарна людям, которые вошли с нами в этот проект, потому что это очень ценно.
Очень хочется, чтобы зритель, выйдя с ледовой арены, еще долго-долго вспоминал этот проект.
Цель, которую я как режиссер преследовала, — заставить человека испытать полный спектр эмоций. И конечно же, вспомнить себя, свой род", — сказала Краюшкина.
«По поручению президента Республики Татарстан мы придумали историю “Хранители времени”, — написала она в соцсети.
Краюшкина является режиссером ледовых шоу Татьяны Навки.