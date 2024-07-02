Моль в «Баленсиаге»: дурной пример Алины Загитовой | Источник: Спорт РИА Новости

У кого повернется язык назвать ее некрасивой и толстой?

Сторонники одноразового питания обычно апеллируют к опыту древних людей. Мол, наши предки не могли себе позволить завтракать, обедать и ужинать — они просто ели тогда, когда забивали мамонта. Обычно не чаще раза в день, но сразу много. Значит, предельное сокращение приемов пищи — это самый физиологичный способ держать форму. Но этот подход не учитывает обстоятельство, что наши прародители редко доживали до 25 лет. Вряд ли мы хотим к этому стремиться.

Отношения с едой у Алины Загитовой, как у многих фигуристок, были сложными с подросткового возраста, хотя склонностью к полноте она не отличалась. Просто так принято: когда после выигранной Олимпиады в эфире «Вечернего Урганта» Загитова говорила, что накануне старта даже не пила воду, а только полоскала рот, это звучало дико. Но вроде как извинялось ее победами. Для прыжков и стабильности был нужен низкий вес, и она его поддерживала всеми доступными способами.

Сейчас у нее нет необходимости быть слишком худой, если только это не собственное желание и представление о прекрасном. И вот тут, видимо, реальность искривляется. Внешность как будто стала для Алины еще одной Олимпиадой, где она может выигрывать хоть каждый день. Вместо круглых медалей — кружочки в Telegram с тысячами лайков и комментариев типа «Алина-красавица», «Так похудела», «Богиня», «Не то что некоторые, отъели щеки».

Выглядит Алина сейчас действительно как балерина. За этой визуальной безупречностью может скрываться желание защититься от нападок хейтеров. Ведь будь человек хоть трижды предвзят, у него не повернется язык назвать Загитову некрасивой или толстой. Она объективно красивая и очевидно очень стройная.

Источник: Сайт организаторов вечера

Кожа цвета пенки на шоколадном молоке

В условиях насмешек над ее оговорками, медленной реакцией и прочими факапами типа «эксклюзивовно», именно красота и худоба становятся непробиваемым щитом, от которого отлетают критические дротики. Потому что все как будто критикуют, только потому что завидуют — глазам Шахерезады, точеному подбородку, изящной фигурке, коже цвета пенки на шоколадном молоке и способности даже проеденный молью свитер преподнести как «Баленсиагу».

Раскрывая секрет своей стройности, Алина сыпет противоречиями. «Чтобы похудеть, нужно питаться правильно, и я питаюсь правильно… один раз в день. Да, я таким образом похудела и прекрасно выгляжу, но никому повторять не советую — это небезопасно. Важен здоровый сон, но у меня плохо получается». Оксюморон на абсурде и нонсенсом погоняет.

Этими объяснениями она одновременно и подчеркивает свою исключительность, и оставляет за собой право оставаться на недосягаемой высоте в одиночестве. Смотреть можно, повторять нельзя. Любуйтесь, но руками не трогайте и не приближайтесь — убьет. И даже тот факт, что подобное откровение выглядит как прямое признание в расстройстве пищевого поведения, Алину не смущает. Потому что кто может упрекнуть конвенциональную красотку со строгой дисциплиной в ее эталонном образе жизни, плоском животе и выразительных скулах? Правильно, только толстые завистники со слабой волей. А если так, нет надобности обращать внимание и к этой критике прислушиваться.

Источник: vk.com

При этом Загитова идет очевидно вразрез с современной модой на разумное отношение к телу и еде. Вместо того чтобы пропагандировать сбалансированный здоровый подход, она своим примером продвигает саморазрушение. И это очень обидно, учитывая численность ее аудитории, потому что Алина имеет бесценную площадку для высказываний и формирования действительно важных трендов. Было бы классно донести до поклонников, что спорт — это жизнь, приятная часть повседневных забот Алины. Что ее красота не только снаружи, но и внутри. Что она действительно правильно питается, а не живет в режиме экстремальной диеты с самыми печальными отложенными последствиями — дефицит минеральных веществ и витаминов, риск гастрита, нарушение обмена веществ и постоянное состояние апатии и усталости.

«У меня КПД поднимается, когда я голодная — я, видимо, злая, заряженная», — сказала Алина на VK Fest в Санкт-Петербурге. От 22-летней девушки, не испытывающей нужды ни в чем, это звучит пугающе. Хочется верить, что однажды она найдет мотивацию работать не на чувстве голода, а на любви к своему делу. И в тот же момент почувствует, что сил у нее стало не меньше, а настроение — лучше.

Быть суперзвездой и влиять на умы многих подвластных тебе людей — это не только право на коммерческие выгоды, но и большая ответственность за себя и за других. Кажется, настало время ее осознать.