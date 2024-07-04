Русского фигуриста нагло обманули свои же. Он разозлился и деклассировал чемпиона Олимпиады

Источник: Петров Павел/Фотохроника ТАСС

В сезон 1996/97 действующий вице-чемпион мира Илья Кулик входил под руководством Татьяны Тарасовой, никогда до этого не работавшей с одиночниками. Для завоевания титулов были поставлены программы «Фауст» и «Ромео и Джульетта», после двух серебряных медалей на этапах Гран-при в Канаде и Японии Кулик и Тарасова приехали на чемпионат России, в прошлые годы на котором Илья становился вторым — побеждал же после распада Союза исключительно Алексей Урманов. Однако на этот раз болельщики могли ждать сенсацию, все-таки на последнем чемпионате мира Кулик Урманова обыграл.

Источник: Евдокимов Вячеслав/Фотохроника ТАСС

В короткой программе Илья выступил безошибочно, но первым все равно поставили Алексея — по мнению Тарасовой, минимум на две десятки Кулик чемпиона Лиллехаммера перекатал.

«Стою рядом со Стасом Жуком, к нам со льда идет Илюша. Жук говорит: “Они тебя обманули на две десятки”, поскольку у Кулика и программа лучше, и элементы в ней расположены правильнее. Я говорю: “Илюша, — он на меня не смотрит, — это несправедливо”. Когда я его себе взяла, то знала, что никогда не подойду к судьям, он должен так кататься, чтобы комар носа не подточил. Я всегда его ругала, всегда искала, не выискивала, а именно искала объективные ошибки, из-за которых он проиграл, но тут искать было нечего. Прежде, когда я ему указывала на промахи, он слушал мои упреки, мягко выражаясь, с нетерпением. Но тут я одно повторяла: “Илюша, несправедливо”. Он отвечает: “Завтра они получат”.



Я любила, когда он злой, он катается тогда лучше. И на тренировках я иногда намеренно старалась его немножко позлить или немножко обидеть. В таком состоянии он был способен исполнить любой элемент. Думаю, что он не понимал, что я его специально дразню, потому что искренне обижался на меня. Но важен был результат, а не его обиды», — вспоминала Тарасова в своей книге «Красавица и чудовище».

Источник: Артем Геодакян/ТАСС

В произвольной Кулик вновь продемонстрировал высочайший класс, идеально исполнив четверной. Урманов вышел после него и… повалился. За ним наошибался и Алексей Ягудин — все, есть первый титул Кулика под руководством Тарасовой!

«Почему так важны соревнования дома? Только на них определяется, какой ты номер в сборной! В том году (в сезоне 1995/96 — прим.) Илюше так и не удалось доказать, выиграв чемпионат России, что он первый. А первый номер — тут уже немножко другое дело. Международные арбитры знают, что он имеет право чуть-чуть оступиться. Некоторая фора тут присутствует. Моментально по всем странам разносится, кто выиграл, кто национальный чемпион. Еще важно себя почувствовать чемпионом, лидером. Тем более в такой серьезной компании, как сборная России», — пишет Тарасова.

Источник: ITAR-TASS