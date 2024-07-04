Трусова возобновит карьеру? Не верится, но это не шутка

Александру Трусову скоро увидим на соревнованиях?! Пока это мечты, но под них уже удобряется почва. РИА Новости Спорт получило из надежных источников информацию о намерении вице-чемпионки Олимпийских игр выступить на контрольных прокатах сборной России после полутора лет перерыва в карьере. Рассказываем, почему «Саша может всё».

Трусова — поп-идол российского спорта

Стоит честно признаться — именно в ее возвращение верилось с огромным трудом. В отличие от многих других Александра связана с четверными прыжками нерушимой цепью, а с возрастом они имеют свойство теряться. Сейчас ей 20 лет и в нашем фигурном катании в таком возрасте уже давно уходят на пенсию. Исключение — Елизавета Туктамышева — лишь подтверждает правило.

Ближе к Олимпийским играм 2022 года Трусова начала чуть ярче раскрываться как артистка. Ее олимпийская короткая программа «Фрида», одна из самых ярких постановок в карьере Этери Тутберидзе и Даниила Глейхенгауза, идеально попала в настроение и показала, что Александра все-таки может катать что-то кроме разного рода героических образов. Да, возможно, не столь органично, как у некоторых конкуренток, но учитывая технический контент колоссальной сложности, трудно было ожидать от нее большего.

И всё же даже с учетом этого она оставалась собой. Пока другие проживали на льду героинь с прописанными образами, Трусова была Трусовой — яркой, волевой, харизматичной. И в этом есть как очевидные плюсы, так и минусы. Из плюсов — образ крутой девчонки, играючи пробивающей стены стереотипов, вознес Александру в ранг поп-идола российского спорта. Даже будучи в отставке (как казалось ранее — окончательной и бесповоротной), она оставалась безумно популярной и узнаваемой. И в отличие от Алины Загитовой, персоны сопоставимого медийного статуса, Александре для этого даже не нужно было выигрывать Олимпийские игры.

Ну, а минус — у нее не было времени для развития линии «Фриды» и двух программ штаба Светланы Соколовской именно на соревнованиях. Показав зачатки творческого потенциала, она пока еще не довела их до статуса личной нормы. Сейчас лирика от нее всё еще выглядит разовым экспериментом, неожиданной и приятной вспышкой, повторения которой обычно не ждут по объективным причинам. Поэтому, если мы увидим на стартах, скажем, Анну Щербакову и Александру Трусову, от первой судьи будут ожидать красивых, артистичных прокатов и во вторую очередь — какой-нибудь элемент ультра-си, то от Александры — всё еще квады. И оценивать их будут в соответствии с возложенными заранее ожиданиями. Во всяком случае так кажется на текущий момент.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241752&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Какова роль Плющенко?

Почему же Трусова вообще задумалась о возвращении? Есть ощущение, что здесь не стоит искать железобетонных логических цепочек. Скорее всего, ответ будет куда проще — это же Саша. И в этой фразе одновременно и ответы на все вопросы, и объяснения, почему ее армия болельщиков пополняется день ото дня.

Но если всё же попробовать поразмышлять — не исключено, что причина кроется в открывшемся окне возможностей. Состав сборной России в женском одиночном катании на этот сезон не выглядит непроходимым. Впервые за долгое время сразу три девушки из шести (Анна Фролова, Ксения Синицына и Вероника Яметова) не показывали элементы ультра-си на соревнованиях, а это значит, что при должной подготовке обыгрывать их можно. Вполне возможно, что активную роль в этом всем сыграл и Евгений Плющенко, под руководством которого Трусова в настоящий момент и готовит потенциальное возвращение. Скорее всего, он помог «королеве квадов» вернуть мотивацию и предоставил условия для осуществления камбэка.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241407&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ну, а далее всё будет зависеть от нее самой. Трудно сказать наверняка, каким будет сезон у Александры. Да и будет ли вообще сезон, равно как и участие в контрольных прокатах? На текущий момент эти вопросы остаются открытыми, а ответ на них целиком и полностью зависит от того, в каком физическом состоянии будет фигуристка, скажем, в середине/в конце августа.

Но в любом случае с имиджевой точки зрения Трусова от этой затеи ничего не теряет. Не получится — ничего страшного, всегда можно попробовать вернуться к сезону-2025/26. Ну, а если всё пойдет по плану, она войдет в историю не только российского, но и мирового спорта. Причем уже не только как покорительница четверных. И за одно только намерение совершить нечто подобное она заслуживает безмерного уважения.