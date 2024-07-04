Агент Николаев заявил, что не знал о возобновлении карьеры Трусовой | Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Агент Алексей Николаев заявил РИА Новости, что не обладал информацией о возобновлении карьеры вице-чемпионки Олимпийских игр 2022 года в одиночном катании Александры Трусовой.

Ранее источник сообщил РИА Новости, что 20-летняя Трусова планирует выступить на контрольных прокатах сборной России в сентябре. После этого «Матч ТВ» сообщил со ссылкой на Николаева, что Трусова возобновила спортивную карьеру. Затем фигуристка в своем телеграм-канале заявила, что Николаев не является ее агентом.

«Мне позвонили и попросили прокомментировать новость о возобновлении карьеры. Я этой информации не имел, меня об этом никто не уведомлял, этот комментарий был дан абсолютно в теоретическом плане», — сказал Николаев.