В РУСАДА заявили, что у фигуристки Трусовой нет препятствий для возвращения на турниры
В последний раз спортсменка выступала на соревнованиях в ноябре 2022 года.
В последний раз спортсменка выступала на соревнованиях в ноябре 2022 года.
МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпиады фигуристка Александра Трусова не направляла в Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) заявление о завершении спортивной карьеры и имеет право возобновить свое участие в соревнованиях в любой момент. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.
«В соответствии с имеющейся в распоряжении Российского антидопингового агентства информацией спортсменка Александра Трусова не направляла официальное заявление о завершении спортивной карьеры, — сказала собеседница ТАСС. — В случае если исключение спортсменки из пула тестирования международной федерации в 2023 году не связано с завершением ею спортивной карьеры, какие-либо препятствия для возвращения спортсменки к участию в соревнованиях отсутствуют».
Атлет, принявший решение возобновить карьеру после того, как ранее официально уведомил федерацию и антидопинговое агентство о своем уходе из спорта, должен заблаговременно проинформировать о своих планах соответствующие структуры и пройти предварительный допинг-контроль.
В последний раз Трусова выступала на соревнованиях в ноябре 2022 года, тогда в Самаре на пятом этапе Гран-при России она заняла второе место. В настоящее время эта спортсменка не входит ни в международный, ни в национальные пулы допинг-тестирования.
Трусовой 20 лет, помимо серебряной награды Игр 2022 года в Пекине, на ее счету бронза чемпионата мира (2021), а также серебро (2022) и бронза (2020) чемпионатов Европы.