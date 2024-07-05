В РУСАДА заявили, что у фигуристки Трусовой нет препятствий для возвращения на турниры

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпиады фигуристка Александра Трусова не направляла в Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) заявление о завершении спортивной карьеры и имеет право возобновить свое участие в соревнованиях в любой момент. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.

«В соответствии с имеющейся в распоряжении Российского антидопингового агентства информацией спортсменка Александра Трусова не направляла официальное заявление о завершении спортивной карьеры, — сказала собеседница ТАСС. — В случае если исключение спортсменки из пула тестирования международной федерации в 2023 году не связано с завершением ею спортивной карьеры, какие-либо препятствия для возвращения спортсменки к участию в соревнованиях отсутствуют».

Атлет, принявший решение возобновить карьеру после того, как ранее официально уведомил федерацию и антидопинговое агентство о своем уходе из спорта, должен заблаговременно проинформировать о своих планах соответствующие структуры и пройти предварительный допинг-контроль.

В последний раз Трусова выступала на соревнованиях в ноябре 2022 года, тогда в Самаре на пятом этапе Гран-при России она заняла второе место. В настоящее время эта спортсменка не входит ни в международный, ни в национальные пулы допинг-тестирования.