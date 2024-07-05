Тарасова назвала хамством слова Кремлева о российских спортсменах

«Умару Кремлеву не надо работать на этой должности. Надо поберечься после таких слов. Что за хамство такое по отношению к нашим спортсменам? Что они такого плохого сделали? Он не умный человек просто. Есть такая поговорка: “Не судите, да не судимы будете”. Считаю, что его высказывание очень вредное для всех русских атлетов — для тех, кто поедет на игры, и для тех, кто останется не по своей вине», — сказала Тарасова «СЭ».