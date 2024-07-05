Евгения Медведева посетила чемпионат по пилотированию дронов «Пилоты будущего» в Казани

«Для меня очень радостно, что в таком прекрасном парке “Урам” собралось такое большое количество спортсменов. Я смотрю на вас и радуюсь.
Я осмотрю всю территорию и все спортивные площадки. «Вызов первых» и «Пилоты будущего» — это два уникальных проекта, которые объединили не только много разных видов спорта и дисциплин, но и огромное количество прекрасных юных спортсменов со всех уголков страны.
Я желаю вам найти единомышленников и друзей. Общайтесь, меняйтесь контактами. У вас настолько прекрасный возраст, чтобы обзавестись союзниками по вашему любимому делу, а когда оно еще и относится к спорту — это вдвойне прекрасно", — сказала двукратная чемпионка мира.
Во время обхода парка Медведева сдала нормы ГТО и приняла участие в бесконтактном регби.