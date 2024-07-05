17:57 (мск), источник: Sports.Ru

Евгения Медведева посетила чемпионат по пилотированию дронов «Пилоты будущего» в Казани

Соревнования под названием «Пилоты будущего» проходят в экстрим-парке «Урам» в Казани.
Евгения Медведева посетила чемпионат по пилотированию дронов «Пилоты будущего» в Казани | Источник: Sports.Ru

«Для меня очень радостно, что в таком прекрасном парке “Урам” собралось такое большое количество спортсменов. Я смотрю на вас и радуюсь.

Я осмотрю всю территорию и все спортивные площадки. «Вызов первых» и «Пилоты будущего» — это два уникальных проекта, которые объединили не только много разных видов спорта и дисциплин, но и огромное количество прекрасных юных спортсменов со всех уголков страны.

Я желаю вам найти единомышленников и друзей. Общайтесь, меняйтесь контактами. У вас настолько прекрасный возраст, чтобы обзавестись союзниками по вашему любимому делу, а когда оно еще и относится к спорту — это вдвойне прекрасно", — сказала двукратная чемпионка мира.

Во время обхода парка Медведева сдала нормы ГТО и приняла участие в бесконтактном регби.

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