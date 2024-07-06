День Московского спорта. Загитова, Трусова, Медведева, Петросян, Акатьева, Ягудин, Бойкова и Козловский выступят с показательными номерами
Мероприятие пройдет в «Лужниках».
Мероприятие пройдет в «Лужниках».
День Московского спорта.
Показательные выступления.
Начало — 13:30 по московскому времени.
Участники.
Александра Трусова.
Софья Акатьева.
Аделия Петросян.
Алина Загитова.
Евгения Медведева.
Андрей Мозалев.
Даниил Самсонов.
Арсений Федотов.
Маргарита Базылюк.
Алиса Двоеглазова.
Майя Хромых.
Алексей Ягудин.
Александра Бойкова — Дмитрий Козловский.
Евгения Тарасова — Владимир Морозов.
Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев.