10:27 (мск), источник: Sports.Ru

День Московского спорта. Загитова, Трусова, Медведева, Петросян, Акатьева, Ягудин, Бойкова и Козловский выступят с показательными номерами

Мероприятие пройдет в «Лужниках».

День Московского спорта. Загитова, Трусова, Медведева, Петросян, Акатьева, Ягудин, Бойкова и Козловский выступят с показательными номерами | Источник: Sports.Ru

День Московского спорта.

Показательные выступления.

Начало — 13:30 по московскому времени.

Участники.

Александра Трусова.

Софья Акатьева.

Аделия Петросян.

Алина Загитова.

Евгения Медведева.

Андрей Мозалев.

Даниил Самсонов.

Арсений Федотов.

Маргарита Базылюк.

Алиса Двоеглазова.

Майя Хромых.

Алексей Ягудин.

Александра Бойкова — Дмитрий Козловский.

Евгения Тарасова — Владимир Морозов.

Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев.

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