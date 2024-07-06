Евгения Медведева анонсировала ледовое шоу в честь своего 25-летия

"Большую часть моей жизни занимает спорт, сейчас большее количество моего времени занимает один очень важный проект. Я так волнуюсь сейчас, вы не представляете…

Думаю, многие любители фигурного катания и люди, которые следят за моим творчеством, знают, что мне в этом году 25 лет исполняется, у меня юбилей. Поэтому я приглашаю вас всех на мой день рождения на ледовую «ЦСКА-Арену» 15 ноября в семь вечера, это ледовое шоу приурочено к моему юбилею.

Я никогда не думала, что когда-то приду к такому формату, но мы уже довольно давно готовили этот сюрприз, сегодня готова анонсировать свое ледовое шоу. Оно будет отличаться от того, что вы видели до этого, оно будет высокотехнологичным, и в нем будут использоваться передовые технологии", — сказала Медведева.